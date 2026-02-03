Pe măsură ce tehnologia pentru animale câștigă teren, companiile dezvoltă tot mai multe gadgeturi pentru monitorizarea sănătății sau urmărirea locației. Însă un studiu recent realizat de Weenect arată că multe dintre aceste funcții suplimentare nu sunt neapărat dorite de stăpâni.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Simplitatea câștigă: mai puțin înseamnă mai mult

Potrivit studiului Weenect, care a implicat 1.929 de stăpâni de câini și pisici din Franța, Germania, Spania, Italia, Marea Britanie și Olanda, majoritatea preferă dispozitive simple și fiabile.

Aproape 8 din 10 respondenți (79,3%) aleg un GPS simplu și de încredere, în detrimentul unui model multifunctional. Această preferință este similară atât pentru stăpânii de câini (78,5%), cât și pentru cei de pisici (80,1%).

75,3% preferă o singură funcție fiabilă, în locul unui „all-in-one”, din cauza riscului de erori și complexitate.

Cele mai apreciate funcții:

Locație GPS: 98,7%

Monitorizarea activității: 67,5%

Antrenament pentru chemare: 65,1%

Diferențele apar însă în funcție de tipul animalului. Stăpânii de câini preferă mai mult funcțiile de chemare și activitate (+8,8 puncte procentuale și +4,9 puncte procentuale), în timp ce stăpânii de pisici pun accent pe controlul casei (+10,1 puncte) și pe litiera conectată (+5,9 puncte), notează GlobalPETS.

„Pe măsură ce tehnologia devine mai sofisticată, stăpânii devin mai selectivi — nu cer mai multe funcții, ci claritate, fiabilitate și transparență”, spune Adrien Harmel, cofondator și CMO Weenect. „Vor tehnologie care rezolvă o problemă concretă foarte bine, ușor de înțeles și care funcționează fără probleme în fundal.”

Încrederea în tehnologie: un subiect sensibil

Studiul arată că aproape 6 din 10 respondenți (59%) consideră transparentă colectarea datelor un aspect foarte important. În general, încrederea în instrumentele tehnologice privind datele personale rămâne fragilă:

48,8% au încredere parțială

25,3% au încredere totală

25,2% nu au încredere deloc

În plus, 59,5% se tem de un diagnostic greșit, iar 39% sunt preocupați de protecția datelor. „Transparența și educația privind utilizarea sunt esențiale pentru a elimina aceste bariere”, explică compania.

Mai mult de jumătate (54,1%) cred că tehnologia poate merge prea departe, iar 23,6% consideră că deja o face, în timp ce doar 22,3% văd avantaje reale, fenomen mai des întâlnit în rândul tinerilor.

Funcțiile de sănătate: utile doar dacă răspund unei nevoi concrete

Funcțiile de monitorizare a sănătății, precum activitatea și semnele vitale, sunt considerate utile de mai puțin de jumătate dintre respondenți (42,5%), dar doar dacă au un scop concret.

Proprietarii tineri (24–34 ani) sunt mai predispuși să se bazeze pe veterinar pentru interpretarea datelor.

Peste un sfert (25,7%) cred că aceste funcții merg prea departe, iar 20,8% le consideră doar marketing.

Aproape 60% refuză să plătească mai mult pentru funcții suplimentare; doar 14,8% ar face-o dacă valoarea adăugată este reală, mai ales în rândul tinerilor din mediul urban.

Constrângerile bugetare sunt mai frecvente în rândul stăpânilor de peste 55 ani și al celor din mediul rural sau periurban.

Diferențe demografice în percepția tehnologiei pentru animale

Studiul arată că vârsta este un factor decisiv:

Proprietarii tineri sunt mai deschiși la adopția tehnologiei și la funcții suplimentare.

Mai mult de 70% dintre cei între 18 și 24 ani cer transparență completă privind colectarea datelor.

Cei mai în vârstă sunt mai precauți, mai sensibili la preț și mai neîncrezători în produsele de sănătate conectate.

Pentru Adrien Harmel, viitoarele gadgeturi pentru animale vor fi mai „explicative” decât omniprezente, iar inteligența artificială va juca un rol major în aceste inovații.