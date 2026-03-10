Un pilot militar a decedat marţi după ce a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta Bazei 86 Aeriene ‘Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă’, transmite Agerpres.

Un pilot militar de 30 de ani și-a pierdut viața după ce a încercat să salveze un câine

”Cerul aviaţiei româneşti a pierdut astăzi un pilot extraordinar cu un suflet imens. Cu profundă tristeţe, anunţăm decesul colegului nostru, căpitanul Palferenţ Octavian, în vârstă de 30 de ani, pilot militar al Bazei 71 Aeriene ‘General Emanoil Ionescu’, care a survenit astăzi în incinta Bazei 86 Aeriene ‘Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă’, acolo unde acesta se afla în misiune.

Potrivit datelor preliminare, ofiţerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unităţii. Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind iniţiate imediat manevrele de prim ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgenţă. Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viaţa acestuia nu a mai putut fi salvată”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a MApN. Căpitanul Octavian Palferenţ era căsătorit şi nu avea copii.

Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanţelor producerii acestui eveniment. Conducerea Ministerului Apărării Naţionale şi personalul unităţilor militare implicate îşi exprimă profundul regret pentru pierderea suferită şi transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate. ”Drum lin spre cer, camarade! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, arată sursa citată.

