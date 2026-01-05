Dormitul cu animalul de companie: ce probleme pot apărea pe termen lung. Ce spun experții în comportamentul patrupedelor

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un nou studiu realizat de MoneySuperMarket arată că 44% dintre stăpânii de animale din Marea Britanie dorm alături de patrupedul lor. Cercetarea făcută pe un eșantion de 1.000 de persoane, proprietari de animale de companie, arată că 32% dintre aceștia au o calitate a somnului mai scăzută din cauza felului în care se comportă animalul noaptea.

Cât de periculos este dormitul cu animalul de companie

Studiul făcut de MoneySuperMarket în august 2025 s-a concentrat atât pe persoane singure, cât și pe cupluri. Cercetările asupra acestei categorii au vizat în special modul în care dormitul cu un animal de companie afectează dinamica relației. Potrivit publicației Largs & Millport, 40% dintre cuplurile care locuiesc împreună și 33% dintre cele căsătorite sunt trezite cel puțin o dată pe noapte de către animalul lor.

Pentru un somn calitativ și neîntrerupt, este important ca patrupedul să fie dus la controale veterinare regulate. În cadrul acestora se pot identifica potențiale probleme de sănătate ce pot afecta comportamentul animalului în timpul nopții și, astfel, pot scădea calitatea odihnei.

Ce poate ascunde un somn neliniștit al animalului de companie

Experții spun că un somn agitat al animalului poate indica probleme de sănătate, undele dintre ele chiar grave. Identificate târziu, aceste apot afecta pe termen lung viața blănosului.

„Dacă prietenul tău blănos este agitat noaptea, ar putea fi un semn al unei probleme de sănătate, iar acest lucru poate avea efecte și asupra somnului și nivelului tău de stres. Un somn bun este esențial pentru reziliența emoțională și chiar pentru satisfacția în relații, așa că merită să consulți medicul veterinar dacă ceva pare în neregulă”, a declarat Kara Gammel, expert în asigurări de sănătate pentru animale.

Citește și: