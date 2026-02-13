Oricât de modern e felul tău de a iubi, afecțiunea înseamnă să fii acolo. Dragostea trece prin stomac, iar în cazul Asociației ARGOS asta se traduce în donații.

Trăim într-o eră în care ne redefinim relațiile la fiecare pas. De la AI și platforme de dating până la felul în care alegem să iubim, la distanță, poliamoros sau deschis, fără obligații, dragostea modernă și intimitatea se află într-un proces de reconfigurare. Pornind de la această realitate, Asociația ARGOS punctează un adevăr universal: oricât de modern ar fi felul tău de a iubi, la baza oricărei conexiuni reale se află afecțiunea pe bune. Iar asta înseamnă grijă. Înseamnă să fii acolo. se arată într-un comunicat remis de asociație.

Și, atunci când vorbim despre animale, asta se traduce adesea în donații.

Noua campanie de fundraising lansată de Asociația ARGOS împreună cu o echipă de senior creatives din advertising îl are pe Dog Juan ca protagonist și schimbă focusul de la romantismul verbal la unul pragmatic, concret, ancorat în realitate. Asociația ARGOS invită publicul să devină partenerul de relație sănătoasă al asociației.

Confortul unui animal și plasarea acestuia în condiții sigure și familii adecvate necesită resurse financiare.

“De Valentine’s Day, Dog Juan devine personajul cheie al unei campanii pe sufletul omului deschis la minte, care nu lasă pe seen o cauză care are nevoie de susținere. Cine iubește plătește, măcar pentru unul sau mai multe boluri către asociația ARGOS,” spune Alexandra Manoilă, Senior Copywriter.

“„Protecția animalelor în România este o cursă contra cronometru care provoacă burnout emoțional rapid în lipsa resurselor. Într-un segment marcat de o legislație deficitară și adesea de cruzime, viteza noastră de reacție depinde direct de resursele financiare disponibile. Campania Dragostea trece prin stomac este primul pas dintr-o strategie pe termen lung prin care ne propunem să implicăm oamenii în implementarea soluțiilor reale, pragmatice și sustenabile pentru bunăstarea animalelor,” spune Alexandra Andrei, Head of Digital & Comms Asociația ARGOS.

Campania invită publicul să nu rămână doar la stadiul de react, ci să se implice activ. Donația este forma supremă de afecțiune pe care o poți arăta unui animal salvat.

Formele de donație posibile:

Donează one time: https://donate.stripe.com/aFabJ0gOUgxU4DlgIS53O07

Donează lunar ce sumă poți: https://asociatiaargos.ro/donatie-lunara/

Donează pe Revolut: @asociatia_argos

Donează direct în cont: RO91BTRLRONCRT0645320201

Despre Asociația Argos

Asociația Argos continuă să provoace status quo-ul protecției animalelor în România, utilizând abordări creative pentru a genera soluții și campanii sau proiecte reale pentru animalele abandonate. De la campanii de awareness la strângeri de fonduri, misiunea asociației rămâne constantă: o viață demnă pentru fiecare patruped.