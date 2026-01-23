În orașul Kahramanmaraș din Turcia, un bărbat a devenit un adevărat erou pentru comunitatea felinelor străzii. Într-o perioadă în care temperaturile scad drastic și valurile de frig afectează întreaga țară, acest om a decis să își deschidă ușa și să ofere adăpost zecilor de pisici fără stăpân care cutreierau străzile orașului.

„Nu puteam să stau nepăsător în timp ce pisicile tremurau de frig,” spune bărbatul, care a transformat o parte din casa sa într-un adevărat refugiu pentru animale.

O casă plină de pisici

În interior, pisicile găsesc hrană caldă, un loc sigur și multă afecțiune. Bărbatul le oferă apă, hrană și adăpost de temperaturile extreme, iar gestul său a inspirat și alți locuitori să acorde mai multă atenție animalelor fără stăpân.

„Fiecare pisică merită să fie protejată. Dacă pot face ceva pentru a le ajuta, atunci o voi face,” adaugă el.

Comunitatea se mobilizează

Povestea bărbatului a ajuns rapid pe rețelele de socializare și a stârnit reacții emoționante. Mulți oameni din Kahramanmaraș și din alte orașe din Turcia au început să doneze hrană pentru pisicile salvate și să ofere voluntariat pentru îngrijirea lor.

Acest gest simplu, dar plin de compasiune, arată cum o persoană poate face o diferență uriașă în viața animalelor vulnerabile, mai ales în condiții de iarnă grea.

Sursa: Kursiv