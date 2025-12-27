Eroul anului 2025 este Ridley, câinele-ghid care și-a dedicat viața oamenilor. Patrupedul a transformat loialitatea într-un premiu de elită: Este „unul la un milion” / Merge în spitale, aziluri de îngrijiri paliative, școli și universități (FOTO)

Un câine-ghid a fost premiat în semn de recunoaștere a întregii sale activități. Ridley, un golden retriever negru încrucișat cu labrador, în vârstă de 11ani, din Dawlish, Devon (Marea Britanie), a câștigat premiul Hero Dog Award la Premiile Guide Dogs People pentru anul 2025.

Ridley, câinele-ghid care a primit cel mai important titlu al anului 2025

Organizatorii ceremoniei au declarat că premiul i-a recunoscut munca nu doar ca animal-ghid, ci și contribuția sa continuă ca ambasador, câine de terapie și companion loial al stăpânilor săi, Peter și Marylou Boston.

„Ridley este un câine extraordinar, a cărui viață a fost definită de loialitate, serviciu și bunătate. Este unul la un milion și sunt atât de mândru de el”, a precizat stăpânul lui pentru BBC.

Patrupedul merge în spitale, aziluri de îngrijiri paliative, școli, universități

După ce a crescut în Midlands, Ridley a fost antrenat în Weston-Super-Mare, Somerset și Exeter, Devon, înainte de a se stabili în North Devon timp de opt ani.

După ce s-a pensionat, câinele a fost adoptat de familia Boston, care lucrează cu câinii ghizi din Torbay și District. De atunci, Ridley l-a însoțit pe Peter în discursurile sale despre animale și a colaborat, totodată, cu organizația caritabilă Therapy Dogs Nationwide.

„Merge în spitale, aziluri de îngrijiri paliative, școli, universități și oriunde este nevoie de el”, a spus dl Boston. „De asemenea, a fost instruit într-un program numit Lăbuțe și Lectură, astfel încât să poată asculta copiii citind și să capete încredere pe măsură ce cresc”.

Companion loial pentru stăpâni

Potrivit proprietarului câinelui, Ridley i-a fost și „un tovarăș loial”, deoarece acesta a avut probleme de sănătate de-a lungul anilor.

„Am avut un atac de cord, 4 bypass-uri, apoi am făcut septicemie, iar el a stat 24 de ore cu mine. A fost fantastic pentru că slujba lui a început să funcționeze și nu voia să plece de lângă mine”, a relatat Peter Boston.

Pe lângă Ridley, familia a adoptat-o ​​​​pe Clara, o cățelușă-ghid pensionară: „Amândoi sunt două personaje diferite, de fapt. Ridley este un câine pentru oameni, în timp ce Clara e relaxată”.

FOTO Facebook / Guide Dogs South West

