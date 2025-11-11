Industria hranei pentru animale a evoluat enorm în ultimele decenii. Dacă acum 25 de ani majoritatea stăpânilor hrăneau animalele cu hrană uscată standard, astăzi tot mai mulți își doresc să transforme masa într-o experiență comună, plină de grijă și atenție.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum a început totul: de la resturi de masă la hrană comercială

În secolul XIX, hrana pentru animale era adesea simplă și limitată. Proprietarii mai înstăriți cumpărau carne de cal sau resturi pentru câinii lor. În 1860, omul de afaceri britanic James Spratt a lansat prima hrană comercială pentru câini: biscuiți făcuți din făină de grâu, legume, sfeclă și sânge de vită. Aceștia erau vânduți în special gentlemanilor englezi pentru câinii lor de vânătoare, notează Pet Food Industry.

Ce odată era un lux, astăzi a devenit o industrie uriașă, cu mii de branduri și tipuri de hrană, de la uscat și conservat, până la produse premium și personalizate.

Hrana pentru animale la începutul anilor 2000

„Am intrat în industria hranei pentru animale în 1998, într-o perioadă de transformare, când accentul se muta de la producția de furaje la hrana pentru animale, cu focus pe nutriție,” spune Brian Streit, vicepreședinte senior la Wenger Manufacturing Inc.

La început, piața era dominată de hrană uscată produsă în masă. Doar câteva branduri erau cunoscute la nivel larg. Totuși, tendințele începeau să se diversifice.

„La începutul anilor 2000, piața era dominată de companii mari care produceau hrană uscată extrudată, cu formule premium concentrate pe nutriția echilibrată,” explică Cécile Saint-Paul, director dezvoltare și servicii tehnice pentru Symrise Pet Food. „În același timp, câteva branduri emergente explorau conceptul de umanizare, oferind ingrediente mai calitative, naturale sau dedicate anumitor nevoi de sănătate. În ultimii 20 de ani, aceste tendințe s-au extins, rezultând o piață mult mai diversă.”

Transformarea magazinelor și a experienței de cumpărare

În trecut, cumpărăturile pentru animalele de companie erau limitate la supermarketuri, magazine de specialitate sau magazine independente. Clienții aflau adesea beneficiile produselor direct de la angajații din magazin. Acum, brandurile au canale directe către consumatori și un portofoliu vast de produse personalizate.

„Cele mai personalizate diete erau doar pe etapele generale de viață ale animalului. Conceptul de umanizare a fost deja inclus în planificarea strategică. Stăpânii cereau produse noi și diferite pentru animalele lor,” spune Kim Cassar, responsabil global marketing la Balchem Corporation.

Beneficiile pentru animale și stăpânii lor

Astăzi, viața animalelor de companie este mai bună ca niciodată. Există opțiuni pentru toate nevoile, fie online, fie în magazine.

„Progresele în date și luarea deciziilor sunt uriașe. Alegerile nu mai sunt făcute doar din instinct,” explică Michael Johnson, expert în branding și strategie. „Creșterea pieței este susținută de umanizare, premiumizare și creșterea numărului de animale de companie la nivel global.”

În 2024, producția globală de hrană pentru animale a atins 37,69 milioane de tone, în creștere cu 4,5% față de anul precedent, conform raportului Alltech Agri-Food Outlook 2025.

Unul dintre cele mai mari câștiguri pentru animale a fost calitatea hranei. Cercetările, îngrijirea veterinară avansată și hrana superioară contribuie la o viață mai lungă și mai sănătoasă a animalelor.

„Îmbunătățirile majore vizează nutriția și diversificarea ingredientelor naturale și holistic, produse adaptate fiecărei rase și etape de viață,” spune Streit. „Tehnologia de producție a avansat enorm, iar gama de produse s-a extins: hrană uscată ultra-premium, deshidratată, conservată, inclusiv hrană umedă și snack-uri.”

Provocările și viitorul industriei

Odată cu expansiunea pieței, apar și provocări: cerere ridicată, probleme în lanțul de aprovizionare și reglementări complexe.

„Dezvoltarea continuă de produse noi, diversificarea ingredientelor și trendurile de umanizare/premiumizare adaugă complexitate,” explică Streit. „Producția trebuie să fie flexibilă, eficientă, cu accent pe automatizare și siguranța alimentară.”

Viitorul va fi definit de hrana personalizată, transparență și tehnologii care susțin sănătatea animalelor. Modelele direct-to-consumer și abonamentele vor continua să crească, pentru că stăpânii vor comoditate și experiențe cât mai simple.

„Industria se va concentra pe soluții personalizate, preventive, pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă a animalelor. Brandurile care fac viața stăpânilor mai ușoară vor domina piața,” concluzionează Johnson.