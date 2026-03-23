Creșterile de prețuri pe toate planurile au lovit adânc în buzunarele românilor. Oamenii au devenit mai cumpătați, consumă mai puțin și aleg cu mare grijă pe ce își cheltuie banii. Și industria animalelor de companie resimte din plin efectele crizei economice. Cabinetele medicilor veterinari sunt din ce în ce mai goale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

La veterinar, doar în cazuri urgente

Astfel, românii au început să-și ducă animalele la veterinar doar atunci când situația o impune cu celeritate. „Consultații precum cele non-urgente, controalele de rutină, de profilaxie, au scăzut cel mai mult. La fel și frecvența vizitelor recurente, cum ar fi tratamentele cronice, care fie a fost redusă, fie amânată”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, medicul veterinar Beatrice Ilea.

La ce servicii veterinare renunță românii cel mai des

Proprietarii de animale se uită acum de două ori înainte să treacă pragul unui cabinet veterinar. Astfel, servicii considerate „opționale”, precum detartrajul preventiv, analizele extinse, procedurile care pot fi amânate sunt tot mai des tăiate de pe listă. La fel si produsele premium, precum hrana scumpă, ori suplimentele.

Costurile serviciilor, analizate și comparate

Chiar și în cazul procedurilor necesare, oamenii sunt mai cumpătați. Ei cer estimări de costuri înainte de procedură, compară prețurile dintre cabinete și nu de puține ori solicită alternative mai ieftine. Totuși, susține medicul veterinar Beatrice Ilea, cel mai important este ca nu aleg mereu „cel mai ieftin”, ci cel mai bun raport cost–beneficiu, iar încrederea în medic rămâne un factor decisiv!

„Creștem prețurile parțial, să nu pierdem clienții”

Toate scumpirile din ultima perioadă – ale utilităților, a combustibilului, ale produselor în general se resimt și în cabinete, iar medicii au fost nevoiți să crească și ei prețurile ca să facă față cheltuielilor. Totuși, de frică să nu rămână complet fără clienți, au scumpit doar parțial serviciile. Și asta pentru că, fără consultații și medicamente, animalele de companie suferă și pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung.