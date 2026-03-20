Probabil că mereu te-ai întrebat cât de periculoase sunt de fapt căpușele pentru câinele tău, astfel că ASPA a venit cu sfaturi utile pentru ca tu și animalul tău să fiți în siguranță odată cu venirea sezonului cald.

Avertisment ASPA: Cât de periculoase sunt căpușele pentru câinele tău

În ciuda celor cunoscute până acum, căpușele au devenit active și în afara lunilor de vară, astfel că riscul este cu atât mai mare. Reprezentanții ASPA avertizează că aceste parazite sunt active, în mod obișnuit, din martie până în octombrie, însă iernile tot mai blânde le permit să supraviețuiască și în restul anului.

Căpușele se ascund în zone umede și greu accesibile și se fixează pe pielea câinelui pentru a se hrăni cu sânge. Cele mai frecvente locuri unde pot fi găsite sunt sub zgardă, la axile, între degete sau în zona coatelor. Pericolul nu vine doar din mușcătură, ci mai ales din bolile pe care le pot transmite. Printre cele mai grave se numără Babesioza, Boala Lyme, Ehrlichioza, Anaplasmoza și Bartoneloza — afecțiuni care pot avea evoluții severe și, în unele cazuri, chiar fatale.

Simptomele pot apărea la scurt timp după infectare și includ febră, letargie, lipsa poftei de mâncare, gingii palide, vărsături sau slăbiciune generală. Medicii veterinari atrag atenția că aceste boli sunt adesea dificil de diagnosticat, ceea ce face prevenția cu atât mai importantă.

Pentru a reduce riscurile, specialiștii recomandă utilizarea constantă a produselor antiparazitare externe — precum pipete, zgărzi speciale, spray-uri sau tablete — și verificarea atentă a câinelui după fiecare plimbare, mai ales dacă a fost în zone cu vegetație.

