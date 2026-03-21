Un sondaj recent din Regatul Unit arată că tinerii proprietari de câini acordă o importanță mai mare bunăstării emoționale a patrupedelor decât propriei stări de bine.

Semnele anxietății la câini și îngrijorarea stăpânilor

Datele, publicate de Adaptil cu ocazia Lunii Anxietății la Animale de Companie, arată că jumătate dintre proprietarii din generația Z (18–29 ani) pun sănătatea emoțională a câinelui pe primul loc, chiar înainte de nevoile lor.

Sondajul, realizat de Perspectus Global în februarie 2025 pe un eșantion de 1.000 de proprietari de câini din UK, a descoperit că 75% dintre toți proprietarii consideră că animalele lor experimentează stres sau anxietate, iar 15% spun că aceste stări apar constant. În medie, stăpânii observă semne de anxietate de până la opt ori pe lună, notează Pet Food Industry.

Cele mai frecvente semne raportate includ:

Lătrat excesiv – 44%

Coada între picioare – 42%

Mers agitat – 34%

Tremurat – 29%

Generația Z, cea mai grijulie pentru câini

Generația Z a arătat cel mai ridicat nivel de îngrijorare: aproape trei sferturi (74%) spun că se gândesc frecvent la starea emoțională a câinelui lor, comparativ cu 61% dintre millennials și 43% dintre boomeri. În toate generațiile, proprietarii raportează că petrec, în medie, 22 de zile pe lună îngrijorându-se pentru anxietatea animalelor.

Sondajul mai arată că Regatul Unit găzduiește acum aproximativ 13 milioane de câini, iar acest număr ar putea depăși curând estimarea de 14,4 milioane de copii din țară.

Jimmy Bratley, medic veterinar la Adaptil, subliniază că, deși îngrijorarea pentru bunăstarea câinilor este larg răspândită, conștientizarea soluțiilor disponibile rămâne scăzută.

„Este evident cât de mult se preocupă proprietarii de câini din toate generațiile de starea emoțională a animalelor lor”, a declarat Bratley. „Cu toate acestea, mulți nu știu că există soluții care pot reduce anxietatea câinilor, în ciuda faptului că stăpânii se îngrijorează pentru o mare parte din lună.”

Bratley a adăugat că Luna Anxietății la Animale de Companie, care se desfășoară pe tot parcursul lunii martie, face parte din eforturile Adaptil de a crește gradul de conștientizare.

„Ne dedicăm să informăm proprietarii despre anxietatea la animale, să îi ajutăm să sprijine bunăstarea câinilor și să le oferim o voce atunci când au cea mai mare nevoie de ea”, a concluzionat Bratley.