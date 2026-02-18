Numărul adopțiilor este în continuă creștere în ultimii ani. În Capitală, anul trecut, ASPA a raportat un număr mai mare al solicitărilor cu aproape 40%. Este încurajator și, în același timp, o consecință a eforturilor autorităților, dar și a parteneriatelor pe care le încheie cu organizații neguvernamentale ce colaborează cu țările Uniunii Europene. Și asta pentru că, din 2.047 de câini adoptați în 2025 din adăposturile ASPA, mai bine de jumătate, adică 1.140 au fost preluați de ONG-uri partenere pentru a fi dați în adopție în străinătate.

„ASPA colaborează constant cu organizații din Franța, Belgia, Germania, Suedia, Finlanda și Anglia, iar aceste parteneriate joacă un rol esențial în oferirea unei șanse reale la o viață mai bună pentru câinii din adăposturi. Pentru mulți dintre acești câini, adopția internațională reprezintă singura șansă reală la o viață într-un cămin stabil și iubitor,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Cătălina Trănescu, directorul ASPA.

Câinii vulnerabili, ocoliți de români, dar iubiți de străini

Iar tendința a continuat și în 2026. De la începutul anului și până pe 11 februarie, 157 de câini au plecat peste hotare. Sunt mai ales căței mai puțin sociabili, câini seniori, câini de talie mare sau câini de culoare neagră, care, din păcate, sunt adesea ignorați la adopție și pot petrece ani întregi fără să fie aleși. Pentru ei, ONG-urile partenere sunt cele care fac diferența: ele identifică familii potrivite peste graniță, familii dispuse să ofere răbdare, înțelegere și îngrijire pe termen lung.

Nala, o viață nouă în Franța

Este și povestea Nalei, o cățelușă ajunsă la numai 2 luni în adăposturile ASPA. Din 2019 și până anul trecut, ea și-a dus viața după gratii, iar singura ei speranță a fost că lumea e mai mare decât un padoc. Și n-a sperat în zadar. La 6 ani și 7 luni, a primit în sfârșit șansa care i-a schimbat destinul. A fost adoptată și a plecat în Franța, iar astăzi trăiește în orașul Giverny și descoperă culorile spectaculoase ale grădinilor casei lui Claude Monet. Este iubită, ocrotită, parte dintr-o familie adevărată, alături de un alt cățel adoptat tot din România și patru pisici.