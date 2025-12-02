Lauren Hopkins, o femeie din orașul Birmingham, Marea Britanie, a fost găsită vinovată pentru înfometarea câinelui său, în vârstă de 3 luni. Deși cazul a fost sesizat prima dată în decembrie 2023, instanța a ajuns la o decizie abia în luna noiembrie a acestui an.

Ce au hotărât judecătorii

Protecția Animalelor UK a fost contactată de vecinii lui Lauren, care au declarat că nu o mai văzuseră pe femeie de ceva vreme și în apartament rămăsese câinele ei, înfometat. Femeia nu a răspuns la primele apeluri făcute, însă în cele din urmă a confirmat că era plecată și cățelul său era în locuința ei. Poliția a intrat forțat în apartament și a găsit o cățelușă subnutrită, înconjurată de gunoaie.

„În apartament era mult gunoi și mobilier stricat. După un timp, poliția a ieșit cu un cățel tigrat, extrem de subponderal, pe care l-a numit ‘Stella’. Părea să aibă în jur de cinci-șase luni”, a declarat Lee Ricketts, angajat al Protecției Animalelor, pentru publicația DogsToday.

Stella a fost transportată la un spital de animale pentru un control medical. Veterinarii au descoperit că starea ei era cât se poate de gravă, din cauza subnutriției. Coastele, splina, pelvisul, umerii și capul erau vizibile, nefiind acoperite de niciun strat de grăsime sau mușchi. Medicii au precizat că un câine din rasa Staffordshire, ca Stella, ar trebui să cântărească între 9 și 13 kg, însă cățelușa avea doar 5.8 kg. În urma analizelor, veterinarii au concluzionat că Stella a suferit 12 săptămâni de înfometare continuă.

Ce a declarat veterinarul

„Consider, așadar, că acest animal suferea deoarece nevoile de bază privind nutriția nu au fost îndeplinite, iar câinele a fost lăsat fără hrană adecvată, deshidratat, pierzând grăsimea esențială și masa musculară. Proprietarul avea obligația de a-i asigura câinelui o nutriție corespunzătoare, lucru care nu a fost realizat”, a declarat medicul veterinar care s-a ocupat de cazul Stellei.

Pentru fapta sa, Lauren Hopkins, stăpâna cățelușei, a pledat vinovată și a primit interdicție 10 ani din a deține un animal, închisoare cu suspendare și 30 de zile de terapie obligatorie. De asemenea, ea trebuie să plătească 154 de lire taxe pentru victimă.

