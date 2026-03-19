Primăvara a venit cu mângâieri, zâmbete și momente speciale pentru vârstnicii de la Centrul de seniori “Floare Roșie” din București. Alături de actrița Carmen Tănase, echipa Adăpostului Speranța i-a vizitat împreună cu câțiva dintre câini, într-o întâlnire menită să aducă mai aproape oamenii și animalele.

Pișpirică, Mura și Suflet au fost micile vedete ale întâlnirii, oferind seniorilor minute bune de mângâieri și interacțiune. Aproape 50 de rezidenți ai centrului au petrecut timp alături de câini și au avut ocazia să o întâlnească pe actrița Carmen Tănase, cunoscută pentru dragostea sa față de animale.

Vizita a marcat prima ediție a programului „Prietenie fără vârstă”, lansat de Adăpostul Speranța în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, un proiect care își propune să ofere suport emoțional seniorilor și, în același timp, să contribuie la socializarea câinilor din adăpost.

„Câinii simt oamenii într-un mod pe care noi uneori îl uităm. Astăzi am văzut câtă bucurie pot aduce niște suflete care cer doar puțină atenție și oferă în schimb foarte multă afecțiune. Am toată aprecierea pentru astfel de inițiative care apropie oamenii de animale și de aceea merg de fiecare dată cu inima deschisă la Adăpostul Speranța. Este multă empatie acolo și încerc să fiu mereu alături de ei”, a declarat Carmen Tănase.

Cu toate că cei patru câini au personalități foarte diferite, rezidenții centrului au descoperit că toți patru au o pasiune comună pentru mângâieri și atenție.

„Carmen Tănase este o mare prietenă a cățeilor din Adăpostul Speranța și ne bucurăm că lansăm acest program alături de ea. Îi mulțumim și echipei DGASPC care a făcut posibil să fim astăzi aici. Interacțiunea cu animalele poate aduce multă bucurie seniorilor, iar pentru câini este o experiență prin care devin mai încrezători și mai ușor de adoptat. Așa cum am zis mereu, relația dintre oameni și animale face bine ambelor părți”, a declarat Anca Tomescu, directorul Adăpostului Speranța.

Pișpirică și Mura, în vârstă de 10 și 11 ani, au fost adoptați chiar de Anca Tomescu. Suflet, în vârstă de 2 ani, a fost salvată din “lagărul groazei” de la Suraia și încă nu are o familie, astfel că poate fi adoptată de la Adăpostul Speranța.

Programul va continua cu noi evenimente de acest tip și în același timp va contribui la misiunea Adăpostului Speranța de a crea o punte între oameni și animale.

Socializarea are un rol esențial în viața câinilor, fie că provin din adăpost sau au deja o familie. Pentru câinii din adăpost, interacțiunea constantă cu oamenii este cu atât mai importantă, deoarece îi ajută să se adapteze mai ușor și să fie adoptați.

De la o premieră în Europa, la un proiect 100% românesc

Programul include personal specializat în lucrul cu câinii, un psiholog, un specialist în comportament canin, dar și un câine certificat pentru activități de terapie.

Echipa Adăpostului Speranța are o experiență solidă în astfel de programe. O parte dintre membrii echipei au mai derulat un proiect similar, sub egida unei organizații internaționale, între 2017 și 2020. La acea vreme, inițiativa a reprezentat o premieră în Europa, fiind primul program de activități cu scop terapeutic susținut cu câini din adăpost special pregătiți.

Adăpostul Speranța organizează frecvent activități de socializare și interacțiune cu câinii, de la programe educative pentru elevi până la evenimente publice și acțiuni dedicate promovării adopțiilor.

Adăpostul Speranța, casa câinilor până când ajung acasă

Adăpostul Speranța este situat lângă București, în Popești-Leordeni (pe Splaiul Unirii, sensul de mers spre mare) și găzduiește aproape 500 de câini. Peste 200 sunt seniori, dar și paraplegici, cu nevoi și tratamente speciale. Câinii salvați sunt tratați, sterilizați și microcipați în clinica proprie a adăpostului. Ei au parte de un mediu prietenos, cu acces la locuri de joacă, la spa și la alte facilități din adăpost, până când este găsită o familie pentru fiecare. Mai multe detalii despre adopție, inclusiv de la distanță, voluntariat sau alte forme prin care poți susține câinii, găsiți pe www.adapostulsperanta.ro.