Vânătoarea de lupi va fi permisă în Germania, a decis Parlamentul, ca răspuns la creșterea rapidă a populației de lupi și la numărul tot mai mare de atacuri asupra animalelor domestice, scrie The Guardian.

Vânătoarea de lupi, permisă în Germania

Perpetuarea populației de lupi în ultimele trei decenii a devenit un subiect polarizant în Germania. Amenințarea reprezentată de haitele de lupi pune adesea în opoziție partidele politice, precum și vestul dens populat cu estul mai rural și fost comunist, unde aceste animale sunt concentrate.

Proiectul de lege, împotriva căruia au făcut lobby organizațiile pentru protecția animalelor, a trecut de Bundestag, cu voturile coaliției de guvernare de centru-dreapta și ale partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a cerut uciderea lupilor pentru a proteja munca fermierilor.

Măsură controversată

Hermann Färber, membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul principal din coaliție, a susținut în plen că este nevoie de un nou echilibru în ecosistemul german. „Suferința animalelor pășunate, care sunt deseori ucise în furia lupilor, nu mai are nimic de-a face cu bunăstarea animalelor”, a declarat el.

În schimb, parlamentarii Verzilor și cei ai partidului de extremă stângă Linke au votat împotriva proiectului, care trebuie încă să treacă de Bundesrat, camera superioară, care va vota mai târziu în această lună.

Această lege ar permite celor 16 landuri germane să autorizeze vânătoarea de lupi între iulie și octombrie în regiunile cu populații dense de lupi. Haitele care au ucis sau atacat anterior animale de fermă ar putea fi împușcate, indiferent de statutul lor de conservare sau de sezon.

Legea germană implementează o schimbare a legislației UE, permițând excepții de la protecția speciilor. Măsura vine după o dezbatere declanșată în 2022, când un lup a ucis un ponei pe nume Dolly, aparținând președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în apropiere de Hannover. Potrivit statisticilor guvernamentale, circa 4.300 de animale de fermă au fost ucise sau rănite de lupi în Germania, în 2024.

Peste 200 de haite trăiesc acum în țară

Lupul a fost declarat dispărut în Germania, în secolul al XIX-lea, dar a revenit spectaculos după anul 2000. Un studiu oficial realizat anul trecut a identificat 219 haite de lupi în toată țara, 36 de cupluri și 14 animale solitare.

Păstorii au dreptul la despăgubiri din partea statului dacă lupii atacă turmele, însă consecințele sângeroase ale unui atac sunt descrise ca traumatizante pentru cei care locuiesc aproape de animalele pășunate.

Un studiu efectuat în 2022 a arătat o corelație între atacurile lupilor și comportamentul de vot pro-extremă dreaptă în regiunile afectate din Germania.