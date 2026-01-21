Gestul emoționant al unui copil: și-a lăsat câinele la adăpost pentru a-l proteja de tatăl său. „Mă voi întoarce să-l iau când voi fi mai mare” (FOTO)

Un copil din Mexic și-a lăsat câinele la adăpost pentru a-l proteja de tatăl său violent. Micuțul a lăsat un bilet în care a promis că va reveni după câine atunci când va fi mai mare și va fi în stare să îl apere el însuși.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un copil și-a lăsat câinele la adăpost pentru a-l proteja de tatăl său

Cel care a făcut publică povestea a fost un îngrijitor de la adăpostul Albergue Pergatuzoo, din Mexico City. Bărbatul a cerut pe Facebook sprijinul celor care îl urmăresc să dea de urma copilului care a lăsat cățelul în fața centrului.

Simon, un pui de cățel alb cu ochii albaștri și triști, a fost lăsat în fața adăpostului cu o scrisoare prinsă de zgardă. În plic se aflau și câțiva bănuți pe care copilul îi adunase pentru hrana câinelui.

„Vi-l las pe Simon. El este câinele meu. Nu vreau ca tata să-l mai lovească. Simon plânge foarte rău când îi e foame. Vă las aici economiile mele pentru hrana lui. Să nu-l bateți și voi, și așa tatăl meu îl lovește destul fiindcă mănâncă mult. Aveți grijă de el. Când voi mai crește, mă voi întoarce la Simon”, scria pe foaia A4, cu creionul, pe care cățelul o avea asupra lui.

Îngrijitorul a postat atât imagini cu patrupedul, cât și cu biletul scris de copil. A notat că vrea să îl găsească pe cel mic pentru a vorbi cu el și familia lui.

„Am încărcat această scrisoare și aceste fotografii pe Facebook cu intenția de a-l găsi pe proprietarul lui Simon. Vreau doar să vorbesc cu băiețelul și cu familia lui”, este mesajul care însoțește postarea.

Adăpostul a respins mai multe cereri de adopție pentru Simon, căci și-a dorit să îi găsească adevăratul proprietar.

Citește și: