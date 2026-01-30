Givaudan, gigantul elvețian în parfumuri, intră pe piața hranei pentru câini și pisici

Givaudan, lider global în parfumuri și arome, își extinde expertiza către hrana pentru animale de companie. Compania elvețiană, cunoscută pentru inovațiile sale în parfumuri, arome și ingrediente cosmetice active, și-a propus să cucerească piața hranei pentru câini și pisici, ca parte a strategiei sale de expansiune.

Investiții majore în tehnologie și ingrediente pentru animale

Givaudan va investi 8% din veniturile sale în următorii 5 ani pentru a dezvolta tehnologii inovatoare în soluții de aromatizare și ingrediente active, incluzând produse pentru hrana câinilor și pisicilor, cosmetice și alimente pentru oameni. În primele 9 luni ale anului 2025, compania a raportat vânzări nete de 5,7 miliarde CHF (6,2 miliarde euro).

Stan Wrobel, Global Head of Pet Food, Taste & Wellbeing la Givaudan, explică pentru GlobalPETS că creșterea rapidă a industriei pet și tendința de „umanizare” a animalelor de companie schimbă cererea:

„Aromele care nu doar încântă stăpânul la prepararea hranei, ci și cresc plăcerea de a mânca a pisicii sau câinelui, pot fi extrem de eficiente în consolidarea legăturii dintre om și animal în timpul mesei.”

Givaudan, printre cele mai mari companii elvețiene

Compania se află printre primele 30 de companii listate la Bursa Elvețiană (SIX Swiss Exchange) după capitalizare de piață și beneficiază de o rețea globală extinsă.

Expansiune internațională și echipe dedicate

Givaudan dispune de echipe tehnice și de reglementare dedicate pentru a sprijini dezvoltarea pe piața produselor pentru animale de companie. Potrivit informațiilor oferite de GlobalPETS, compania pregătește tehnologii noi pentru portofoliul său de hrană pentru animale, urmând ca mai multe branduri să fie lansate în viitor.

Inițial, activitatea în domeniul pet se va concentra pe Europa și America de Nord, cu planuri de extindere în alte regiuni ale lumii.

Prezență globală impresionantă

Fiind un jucător de top în Taste & Wellbeing și Fragrance & Beauty, cele două domenii principale ale companiei, Givaudan are o prezență globală în 163 de locații din 52 de țări. În prezent, compania operează 87 de unități de producție, dintre care:

31 în Europa

22 în America de Nord

17 în America Latină

8 în Asia-Pacific

1 unitate combinată pentru Asia de Sud, Orientul Mijlociu și Africa