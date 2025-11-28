În Stoke on Trent, Anglia, a fost deschisă „grădina comemorării”, un loc unde persoanele care și-au pierdut un animal de companie pot să se reculeagă și să lase o amintire legată de prietenul lor blănos.

Un loc pentru liniște și amintiri plăcute

Potrivit BBC, grădina este eco-friendly, băncile fiind construite din plastic reciclat și florile plantate sunt ideale pentru polenizarea făcută de albine. În plus, a fost construit un „hotel pentru insecte”, un spațiu care încurajează biodiversitatea și oferă un adăpost tuturor insectelor.

Grădina le permite stăpânilor să împrăștie cenușa animalului sau să amplaseze plachete memoriale.

„Pentru mulți dintre noi, animalele de companie sunt o parte integrantă a familiei, iar pierderea lor este adesea un moment trist și dificil”, a declarat consilierul Majid Khan, membru al Cabinetului pentru Integrarea Sănătății și Bunăstare. „Noua grădină memorială este un spațiu primitor în care vă puteți aduce aminte de prietenii voștri blănoși și, având la dispoziție multe opțiuni, îi veți putea comemora într-un mod personal.”

Evenimentul oficial de deschidere a avut loc pe 27 noiembrie, în apropiere de crematoriul Carmountside.

