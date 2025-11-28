STIRI

Un loc de liniște și amintiri pentru stăpânii îndurerați: Grădină memorială dedicată animalelor de companie care au murit (FOTO)

Catinca Andrușcă 28 noiembrie 0 comentarii
Un bărbat taie o panglică roșie în timp ce copiii aplaudă Sursa foto: Stoke-on-Trent City Council

În  Stoke on Trent, Anglia, a fost deschisă „grădina comemorării”, un loc unde persoanele care și-au pierdut un animal de companie pot să se reculeagă și să lase o amintire legată de prietenul lor blănos.

Un loc pentru liniște și amintiri plăcute

Potrivit BBC, grădina este eco-friendly, băncile fiind construite din plastic reciclat și florile plantate sunt ideale pentru polenizarea făcută de albine. În plus, a fost construit un „hotel pentru insecte”, un spațiu care încurajează biodiversitatea și oferă un adăpost tuturor insectelor.

Grădina le permite stăpânilor să împrăștie cenușa animalului sau să amplaseze plachete memoriale.

Sursa foto: Stoke-on-Trent City Council

„Pentru mulți dintre noi, animalele de companie sunt o parte integrantă a familiei, iar pierderea lor este adesea un moment trist și dificil”, a declarat consilierul Majid Khan, membru al Cabinetului pentru Integrarea Sănătății și Bunăstare. „Noua grădină memorială este un spațiu primitor în care vă puteți aduce aminte de prietenii voștri blănoși și, având la dispoziție multe opțiuni, îi veți putea comemora într-un mod personal.”

Sursa foto: Stoke-on-Trent City Council

Evenimentul oficial de deschidere a avut loc pe 27 noiembrie, în apropiere de crematoriul Carmountside.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

