Costurile asociate creșterii unui animal de companie au crescut în ultimele luni în SUA, Marea Britanie, Brazilia și zona euro. Singura țară analizată unde prețurile au scăzut este Canada.

În țările care oferă date detaliate pe categorii, cea mai mare creștere a fost înregistrată la serviciile veterinare, un sector care a avut dificultăți în a-și menține prețurile stabile în ultimii ani, notează GlobalPETS.

Inflația rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru consumatori, dar și pentru companii, care încearcă să-și ajusteze strategiile de preț pentru a atrage clienți și a crește volumul vânzărilor.

Europa

Indicele prețurilor de consum (HICP) pentru luna octombrie, care include animale de companie, produse și servicii veterinare, a înregistrat o creștere modestă de 0,02% față de septembrie. Aceasta este mult mai mică decât creșterea generală a zonei euro, de 0,2%, influențată de servicii și de alimente, alcool și tutun.

În ultimele 12 luni, prețurile pentru animale, produse și servicii veterinare au crescut cu 1%. Dacă ne uităm strict la servicii veterinare, creșterea anuală a fost de 3,1%.

Pe 17 noiembrie, Comisia Europeană a publicat prognoza economică de toamnă pentru 2025, ajustând ușor în creștere estimările de inflație pentru zona euro. Se așteaptă ca inflația să scadă de la 2,4% în 2024 la ținta Băncii Centrale Europene de 2% în 2027.

Marea Britanie

Datele Indicelui prețurilor de consum (CPI) din octombrie arată că prețurile la servicii veterinare și alte servicii pentru animale au crescut cu 0,4% față de luna precedentă.

Prețurile produselor pentru animale au crescut cu 0,5% lunar, dar pe parcursul unui an, serviciile veterinare au urcat spectaculos cu 6,3%, depășind inflația generală a serviciilor (4,6%) și media pentru toate produsele (3,8%). Produsele pentru animale au crescut mai ușor, cu 2,6% anual.

Statele Unite ale Americii

Datele pentru octombrie nu au fost încă procesate din cauza recentei închideri guvernamentale, ultima actualizare fiind în septembrie 2025.

Prețurile hranei și gustărilor pentru animale au rămas stabile față de luna precedentă, dar au crescut cu 0,5% față de anul trecut.

Achiziția de animale, accesorii și produse pentru animale a crescut cu 1% lunar și 1,5% anual.

Serviciile veterinare au înregistrat cea mai mare creștere: 1,4% lunar și 7,8% anual.

Alte servicii pentru animale au scăzut ușor cu 0,2% față de luna precedentă, dar au urcat cu 5,1% în ultimul an.

Canada

În octombrie, prețurile hranei și accesoriilor pentru animale au scăzut atât față de luna precedentă (-0,5%), cât și față de aceeași perioadă a anului trecut (-1,2%). Aceasta contrastează cu inflația generală din Canada, care a înregistrat creșteri de 0,2% față de septembrie și 2,2% față de octombrie 2024.

Brazilia

Indicele prețurilor pentru animale în Brazilia include trei categorii: tratamente clinice, servicii de igienă și hrană.

Cea mai mare creștere lunară în octombrie a fost la tratament clinic , 0,43% , urmată de hrană pentru animale cu 0,16% .

Serviciile de igienă au scăzut cu 0,29% .

În primele 10 luni ale anului, prețurile pentru tratamente clinice au crescut cu 3,79%, cele pentru servicii de igienă cu 5,63%, în timp ce hrana pentru animale a scăzut cu 4,23%.