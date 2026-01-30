Guvernul a adoptat, vineri, o hotărâre care restrânge semnificativ accesul publicului la anumite articole pirotehnice cu risc de accidentare, potrivit Agerpres. Măsura are ca scop protejarea populației și, indirect, a animalelor, adesea speriate și afectate de zgomotul puternic al artificiilor.

Accesul la artificii periculoase, restricționat

Astfel, publicului larg îi va fi interzisă deținerea, vânzarea și utilizarea artificiilor de scenă din categoria T1 și a altor articole pirotehnice din categoria P1. Accesul la aceste produse va fi permis doar pirotehnicienilor și operatorilor autorizați.

În plus, definiția „pirotehnicianului” a fost completată pentru a include manipularea și utilizarea articolelor pirotehnice din categoriile T1 și P1, asigurând un cadru clar pentru profesioniști și reducând riscul pentru populație și pentru animalele de companie, care pot suferi din cauza zgomotului brusc și intens.

Guvernul precizează că noile reglementări aduc claritate operatorilor economici care produc, importă sau comercializează articole pirotehnice și urmăresc armonizarea legislației privind materiile explozive și articolele pirotehnice.