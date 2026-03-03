Articole / Reportaje

Haddaway a arătat „What is love”: Celebrul cântăreț a gătit pentru câinii din adăpost (FOTO)

Raluca Alexe 3 martie 0 comentarii
Haddaway cu un pui de câine în brațe sursa foto: Facebook - Adăpostul Speranța

Celebrul Haddaway, interpretul piesei „What is love”, a arătat ce este de fapt acest sentiment când a gătit pentru zeci de câini beneficiari de îngrijire la Adăpostul Speranța. Vedeta internațională este iubitor de animale declarat, iar acest lucru s-a văzut anul acesta în cadrul evenimentului „Tocăniță pentru toți Bobiță”.

Haddaway a gătit pentru câinii din adăpost

Chiar dacă a fost 1 Martie – începutul primăverii – vremea a fost destul de mohorâtă. Haddaway a venit însă și a înseninat-o pentru toți cei prezenții, fie că vorbim despre oameni sau câini.

„Căldura și energia pozitivă pe care le-a adus în adăpost au făcut ca o zi până atunci mohorâtă să se transforme într-o sărbătoare. Haddaway adoră să gătească și ne-a spus că să facă mâncare pentru cei dragi, inclusiv pentru câinii lui sau ai altora, e una dintre marile lui pasiuni. Așa că i-a venit natural și ușor să gătească și pentru câteva sute de câini dintr-un adăpost. That’s what love really is”, se arată într-o postare publicată de reprezentații Adăpostului Speranța pe Facebook.

Toți cei care au participat la eveniment au avut parte de o experiență unică: au gătit cu dragoste pentru cățeii fără familii împreună cu o personalitate care s-a dedicat trup și suflet îngrijirii acestora.

„Mulțumim tuturor celor care au participat la eveniment și au contribuit, fiecare în felul său, la atmosfera extraordinară pe care am simțit-o cu toții. Fiecare zâmbet, fiecare mână de ajutor și fiecare gest de susținere au făcut diferența și au arătat, încă o dată, cât de puternică este comunitatea noastră”, se mai arată pe rețeaua socială.

sursa foto: Facebook - Adăpostul Speranța

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

