Organizația RSPCA, care militează pentru drepturile animalelor, face un apel către localnicii din comitatul Kent din Marea Britanie și îi invită să tricoteze pături destinate animalelor din familiile vulnerabile, pentru a trece cu bine de această iarnă. Inițiativa vine într-un context financiar dificil, care îi afectează pe mulți proprietari și le îngreunează capacitatea de a le asigura animalelor îngrijirea necesară, notează BBC.

Păturile tricotate vor fi donate printr-un program care are scopul de a asigura nu doar hrană, ci și confort pentru animalele din locuințele cu venituri reduse.

Alison Fletcher, coordonator național al programului de bănci de hrană pentru animale din cadrul RSPCA, subliniază că o astfel de inițiativă este importantă mai ales în sezonul rece.

„Fiecare animal merită căldură, confort și îngrijire, în special pe timpul iernii”, a declarat aceasta.

Mai multe animale abandonate din cauza economiei

Datele recente arată că proprietarii de animale au nevoie de ajutor: în primele zece luni ale anului, cazurile de abandon au crescut cu 23%. Potrivit RSPCA, acest lucru reflectă presiunea tot mai mare resimțită de familiile care se confruntă cu dificultăți financiare.

„Din păcate, am observat o creștere accentuată a cazurilor de neglijare și abandon, semn clar că mulți deținători de animale se luptă să facă față situației”, a explicat Alison Fletcher.

În acest context, programul derulat RSPCA reprezintă o plasă de siguranță pentru familiile cu animale, iar fiecare gest, fiecare pătură călduroasă poate avea un impact important.

Firele moi, recomandate pentru animale

„Acte simple de bunătate, precum tricotarea și donarea unei pături, pot face o diferență în viața unui animal”, a mai adăugat aceasta.

Toți membrii comunității doresc să participe la acest program și să tricoteze pentru animale sunt încurajați să folosească fire moi, sigure pentru animale, precum lâna, acrilul sau bumbacul. De asemenea, există și recomandări privind modelele de tricotaje: sunt ideale tipare cu noduri strânse, pentru a preveni rănirea lăbuțelor. De altfel, vorbim, în același timp, despre o inițiativă ce oferă oamenilor ocazia de a-și folosi creativitatea și timpul liber pentru a face gest nobil pentru animalele aflate la nevoie.