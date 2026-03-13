Un câine din rasa Ciobănesc german, cu o greutate de peste 50 de kilograme, a fost salvat de pompieri în timpul inundațiilor din Australia. Mașina în care se afla alături de stăpânii săi a fost luată de ape.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un câine de talie mare, salvat de pompieri dintr-o mașină luată de viituri

Pompierii din Northern Territory, de lângă localitatea Katherine, Australia, au avut parte de o misiune dificilă. O mașină a fost luate de ape, iar în interiorul său se afla o femeie, un copil și un câine de talie mare, potrivit 1news.co.nz.

Din cauza gravității situației, forțele de intervenție au mobilizat un elicopter, iar un pompier a ieșit din aeronavă până a ajuns la plafonul autoturismului. A reușit să urce femeia și copilul în elicopter, apoi s-a întors pentru a salva și câinele.

De cele mai multe ori, salvarea animalelor este cea mai dificilă parte a misiunii, deoarece acesta este speriat, iar în cazul inundațiilor, curenții puternici fac probleme. Din fericire, în acest caz, recuperarea câinelui a fost un succes, mai ales datorită priceperii pompierilor și a pilotului care a reușit să țină elicopterul cât mai aproape de mașină.

Întreaga operațiune a fost parte dintr‑o serie de acțiuni de urgență desfășurate în regiune din cauza inundațiilor provocate de ploile extreme, care au forțat evacuări și intervenții atât pentru oameni, cât și pentru animale afectate de ape.

