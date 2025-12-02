În inima României, doi tineri fermieri au creat un business de succes. Mihai și Andreea au peste 1.300 de animale și produse premium ce cuceresc piața Transilvaniei

Andreea și Mihai Marinescu sunt doi tineri fermieri din zona Transilvaniei, care și-au construit un imperiu cu peste 1300 de animale. El este de profesie inginer zootehnist, iar ea e avocată. Amândoi au copilărit la țară și astăzi au succes în zootehnie la poalele munților Făgăraș.

De la copilăria trăită printre animale la un imperiu cu peste 1.300 de vaci de lapte și de carne

Afacerea familiei include peste 1.300 de vaci de lapte și de carne, cu finanțări europene de peste 5 milioane de euro. Cei doi cresc bivolițe, dar și văcuțe din rasa Angus, iar carnea și lactatele lor ajung în restaurante cu ștaif din zona Transilvaniei.

La poalele munților, puțin peste 200 de bivolițe și alte 400 de văcuțe de carne, din rasa Angus, zburdă libere și fac cărări pe covorul verde umed. Sunt vegheate inclusiv de Mihai care, la 31 de ani, este crescător de animale și face asta de când a absolvit facultatea.

El și Andreea, soția lui, dețin o fermă uriașă, în care cresc atât vaci de carne, cât și de lapte. Au în total peste 1.300 de capete, afacere care s-a extins datorită fondurilor europene, potrivit Știrile ProTV.

Care este povestea familiei Marinescu

Mihai a copilărit lângă Sibiu, iar Andreea e de loc din Cârțișoara, unde a învățat să iubească animalele de la bunicul ei, care avea pe aceste locuri o fermă mult mai mică, de subzistență. Ulterior, părinții ei au pus bazele altor afaceri în zona Brașovului, dar tânăra, deși a studiat dreptul și a devenit avocat, a vrut să se ocupe de creșterea vacilor.

Așa că Andreea și Mihai au aplicat pentru diverse finanțări nerambursabile și susțin că, încă din adolescență, după doi ani de relație, înainte de planurile de căsătorie, cochetau cu ideea de a fi fermieri.

Treptat, au accesat bani europeni și pentru o unitate de procesare lactate, în care transformă săptămânal 3.500 de litri de lapte în telemea, caș și alte brânzeturi fine. Însă Mihai și-a dorit ceva mai mult decât să se ocupe de zootehnie și a devenit antreprenor.

Produsele lor au succes în tot Sibiul

Carnea și lactatele din ferma familiei ajung în băcănia pe care Mihai a deschis-o în Sibiu, dar și în restaurantele celebre din oraș. În paralel, a pus bazele unui business de catering, care funcționează doar în timpul săptămânii, și un salon de evenimente.

Și băcănia a fost făcută tot cu finanțare europeană. Astăzi are succes pe o piață cu o concurență mare, deoarece la Sibiu sunt mulți producători de carne și lactate.

„Avem și lapte crud, e cerere pentru lapte crud de bivoliță. Avem un producător de dulceturi, vine și face aici degustări”, spune Mihai.

Andreea și Mihai au peste 50 de angajați, unii dintre ei sunt români repatriați, care s-au întors acasă pentru locuri de muncă stabile.