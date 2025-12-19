Ina, Catran și Masha: La distanță, dar la fel de apropiați. Cum a fost anul 2025 pentru ei și ce așteptări au pentru noul an (FOTO & VIDEO)

Ina, Catran și Masha sunt un trio de nedespărțit. Deși Ina a devenit studentă în toamnă și a trebuit să plece de acasă, gândul ei a rămas la pisicile de acasă. La finalul anului, Ina a vorbit cu Pets&Cats despre cum a arătat 2025 pentru ea și ce așteptări are pentru 2026.

Împreună, indiferent de provocări

Ina descrie acest an ca fiind o adevărată provocare pentru ea, Catran și Masha. „Pentru prima dată, suntem departe unii de alții – avem o relație la distanță, întrucât eu am plecat la facultate. În zilele de vineri, aștept cu nerăbdare să îmi revăd bilele de puf, iar drumul de trei ore nu mai pare atât de istovitor.”

Cât timp este plecată, Catran și Masha preferă să stea în camera Inei și să se joace cu lucrurile stăpânei. Preferatele lor sunt șosetele și plușurile Inei. „Masha doarme mereu pe perna mea. Cred că este modul lor de a spune că le este dor de mine.”

De fiecare dată când este acasă, cele două pisici devin umbra stăpânei lor. Oriunde merge ea, sunt și Masha și Catran. Pentru că sunt două feline loiale, cuminți și iubitoare, vor primi cadouri de Crăciun. „Anul acesta, sub brad vor avea împachetate o litieră nouă cu un covoraș pentru pisici și un scratching post, în speranța că vor prefera să îl zgârie pe acesta, în loc de canapele, paturi și uși.”

Deși vor primi toate aceste cadouri, Ina este convinsă că Masha și Catran vor fi mai atrase de cutiile goale, panglici și hârtia de împachetat.

