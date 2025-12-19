Articole / Reportaje

Ina, Catran și Masha: La distanță, dar la fel de apropiați. Cum a fost anul 2025 pentru ei și ce așteptări au pentru noul an (FOTO & VIDEO)

Catinca Andrușcă 19 decembrie 0 comentarii
O tânără își ține pisica în brațe Sursa foto: Arhiva personală

Ina, Catran și Masha sunt un trio de nedespărțit. Deși Ina a devenit studentă în toamnă și a trebuit să plece de acasă, gândul ei a rămas la pisicile de acasă. La finalul anului, Ina a vorbit cu Pets&Cats despre cum a arătat 2025 pentru ea și ce așteptări are pentru 2026.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Împreună, indiferent de provocări

Ina descrie acest an ca fiind o adevărată provocare pentru ea, Catran și Masha. „Pentru prima dată, suntem departe unii de alții – avem o relație la distanță, întrucât eu am plecat la facultate. În zilele de vineri, aștept cu nerăbdare să îmi revăd bilele de puf, iar drumul de trei ore nu mai pare atât de istovitor.”

Cât timp este plecată, Catran și Masha preferă să stea în camera Inei și să se joace cu lucrurile stăpânei. Preferatele lor sunt șosetele și plușurile Inei. „Masha doarme mereu pe perna mea. Cred că este modul lor de a spune că le este dor de mine.”

De fiecare dată când este acasă, cele două pisici devin umbra stăpânei lor. Oriunde merge ea, sunt și Masha și Catran. Pentru că sunt două feline loiale, cuminți și iubitoare, vor primi cadouri de Crăciun. „Anul acesta, sub brad vor avea împachetate o litieră nouă cu un covoraș pentru pisici și un scratching post, în speranța că vor prefera să îl zgârie pe acesta, în loc de canapele, paturi și uși.”

Deși vor primi toate aceste cadouri, Ina este convinsă că Masha și Catran vor fi mai atrase de cutiile goale, panglici și hârtia de împachetat.

Citește și:

Hollywood sărbătorește animalele: Gala Pet Lovers Choice Awards vine în 2026

Proiect regal: Regina Sofia a Spaniei sprijină deschiderea unui centru pentru protecția animalelor lângă Madrid / Cum arată felicitarea trimisă de regii emeriți de Crăciun (FOTO)

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Arhiva personală

, ,

By Catinca Andrușcă

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *