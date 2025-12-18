Regina Sofia a Spaniei se implică într-un nou proiect dedicat bunăstării animalelor, susținând construirea unui centru de protecție pentru animale în localitatea Arganda del Rey, situată în apropiere de Madrid. Informația a fost dezvăluită de revista ¡Hola!, care a publicat imagini exclusive cu regina aflată pe terenul unde vor fi amenajate viitoarele facilități.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Domeniul ales pentru acest proiect este finca La Isla, un loc pe care Regina Sofia l-a vizitat încă din luna aprilie, alături de primarul orașului Arganda del Rey, notează El Pais.

Primăria Arganda del Rey a aprobat proiectul

Primăria din Arganda del Rey anunțase încă din luna iulie că Fundația Regina Sofia a aprobat oficial realizarea acestui centru de protecție pentru animale. Primarul Alberto Escribano a subliniat importanța inițiativei într-un mesaj public: „Spunem da animalelor, spunem da tuturor locuitorilor din Arganda și spunem da dezvoltării comunității noastre.”

Potrivit autorităților locale, fundația a solicitat punerea la dispoziție a unui teren public destinat construcției centrului, printr-un acord care să permită folosirea acestuia pe termen lung.

Un centru care va deservi sudul Comunității Madrid

Odată cu aprobarea proiectului și acordul municipalității pentru cedarea terenului, au fost demarate procedurile administrative necesare construirii centrului. Acesta va avea capacitatea de a deservi întreaga zonă de sud a Comunității Madrid, oferind sprijin animalelor abandonate sau aflate în dificultate.

Reprezentanții primăriei au precizat că noul centru va contribui semnificativ la îmbunătățirea infrastructurii dedicate protecției animalelor din regiune.

Dragostea Reginei Sofia pentru animale, bine cunoscută publicului

Implicarea Reginei Sofia în acest proiect nu surprinde, având în vedere atașamentul său bine cunoscut față de animale. De-a lungul anilor, ea a susținut numeroase inițiative dedicate protejării și respectării drepturilor animalelor.

Recent, Regina Sofia a atras atenția publicului odată cu publicarea felicitării de Crăciun a regilor emeriți, în care protagoniști au fost cei cinci câini ai săi: doi cocker spaniel negri, doi schnauzeri miniaturali albi și un mic peekapoo. Animalele au apărut fotografiate în fața unui brad de Crăciun, alături de mesajul „Crăciun fericit și un An Nou prosper”, semnat și datat cu anul 2026.

O legătură specială și cu urșii panda

Pe lângă câini, un loc aparte în inima Reginei Sofia îl ocupă urșii panda. În 1978, în timpul unei vizite oficiale în China, pe atunci regii Spaniei au primit în dar doi panda, Shao Shao și Chang Chang. Aceștia au fost încredințați Grădinii Zoologice din Madrid, devenind primii urși panda ai capitalei spaniole.

De atunci, Regina Sofia și-a manifestat constant interesul față de această specie, susținând inițiative legate de conservarea și protejarea ei.