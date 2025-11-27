Un complex de apartamente din Hong Kong a fost mistuit de un incendiu puternic, în care au murit 55 de persoane și 300 sunt date dispărute. Raportul întocmit de poliție arată că firma care a construit blocul a folosit materiale periculoase, nesigure pentru astfel de clădiri. Printre locatarii dispăruți, voluntarii încearcă să salveze dintre dărămături și animalele acestora.

Voluntarii încearcă să salveze animalele victimelor

În timp ce pompierii se confruntă cu fumul gros rămas după incendiu și găsirea rezidenților sub rămășițe, voluntarii mai multor organizații de protecția animalelor caută patrupezii rămași în urmă. Potrivit Reuters, voluntarii au adus cuști oxigenate și ambulanțe pentru animale, echipate pentru a interveni în caz de urgență.

„Proprietarii de animale au contactat organizația noastră și am compilat o listă cu peste 100 de cazuri”, a declarat Anson Cheng, din cadrul organizației Hong Kong Guardians. „Am împărtășit cazurile cu pompierii, astfel încât aceștia să poată verifica apartamentele și să ia animalele de companie dacă le văd.” Până acum, au fost salvate 10 pisici, șapte câini și mai multe broaște țestoase.

Anson Cheng a mai precizat că microcipurile implantate animalelor au ajutat la găsirea stăpânilor. O locatară a blocului afectat a reușit să fugă când flacăra nu era puternică și așteaptă ca pisica ei să se întoarcă.

