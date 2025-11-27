STIRI

Incendiu devastator în Hong Kong: Voluntarii încearcă să salveze animalele victimelor și să le returneze familiilor

Flăcări Sursa foto: Ivan Vander Biesen | Dreamstime.com

Un complex de apartamente din Hong Kong a fost mistuit de un incendiu puternic, în care au murit 55 de persoane și 300 sunt date dispărute. Raportul întocmit de poliție arată că firma care a construit blocul a folosit materiale periculoase, nesigure pentru astfel de clădiri. Printre locatarii dispăruți, voluntarii încearcă să salveze dintre dărămături și animalele acestora.

Voluntarii încearcă să salveze animalele victimelor

În timp ce pompierii se confruntă cu fumul gros rămas după incendiu și găsirea rezidenților sub rămășițe, voluntarii mai multor organizații de protecția animalelor caută patrupezii rămași în urmă. Potrivit Reuters, voluntarii au adus cuști oxigenate și ambulanțe pentru animale, echipate pentru a interveni în caz de urgență.

„Proprietarii de animale au contactat organizația noastră și am compilat o listă cu peste 100 de cazuri”, a declarat Anson Cheng, din cadrul organizației Hong Kong Guardians. „Am împărtășit cazurile cu pompierii, astfel încât aceștia să poată verifica apartamentele și să ia animalele de companie dacă le văd.” Până acum, au fost salvate 10 pisici, șapte câini și mai multe broaște țestoase.

Anson Cheng a mai precizat că microcipurile implantate animalelor au ajutat la găsirea stăpânilor. O locatară a blocului afectat a reușit să fugă când flacăra nu era puternică și așteaptă ca pisica ei să se întoarcă.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Sursa foto: Ivan Vander Biesen | Dreamstime.com

