Cristina Petre Ghiță, inspector școlar general adjunct al IȘJ Ilfov, a explicat în podcastul EduPet by Pets&Cats că orele „cu și pentru animale” nu sunt doar distractive, ci și educative. Copiii învață legislația privind protecția animalelor, nevoile diferitelor specii și pot chiar lua decizii privind adopția unui animal. Ei fac vizite la adăposturi și primesc vizite de la specialiști cu animăluțe în clasă, ceea ce stârnește curiozitatea și implicarea lor activă.

Copiii învață responsabilitatea prin interacțiunea cu animalele

Părinții observă schimbări pozitive: micuții devin mai responsabili și atenți la nevoile altor ființe. Cristina Ghiță subliniază că siguranța este prioritară – doar animalele special pregătite participă, nu câini de pe stradă sau animalele de acasă ale copiilor.

Programul „Ora cu și pentru animale” demonstrează cum educația și iubirea față de animale pot forma copii empatici și responsabili, transformând lecțiile într-o experiență memorabilă.