Cristina Petre Ghiță, inspector școlar general adjunct al IȘJ Ilfov, a explicat în podcastul EduPet by Pets&Cats că orele „cu și pentru animale” nu sunt doar distractive, ci și educative. Copiii învață legislația privind protecția animalelor, nevoile diferitelor specii și pot chiar lua decizii privind adopția unui animal. Ei fac vizite la adăposturi și primesc vizite de la specialiști cu animăluțe în clasă, ceea ce stârnește curiozitatea și implicarea lor activă.
Copiii învață responsabilitatea prin interacțiunea cu animalele
Părinții observă schimbări pozitive: micuții devin mai responsabili și atenți la nevoile altor ființe. Cristina Ghiță subliniază că siguranța este prioritară – doar animalele special pregătite participă, nu câini de pe stradă sau animalele de acasă ale copiilor.
Programul „Ora cu și pentru animale” demonstrează cum educația și iubirea față de animale pot forma copii empatici și responsabili, transformând lecțiile într-o experiență memorabilă.
-
Ioana Cosma a intrat în presă în 1994, activând la televiziunea locală NCN Cluj, apoi s-a transferat la Pro TV - unde timp de 28 de ani a fost reporter, redactor și realizator de emisiuni. A realizat în decursul timpului mii de emisiuni live și a transmis de la unele dintre cele mai mari evenimente sportive și nu numai. Mare iubitoare de animale, Ioana salvează și militează pentru respect pentru necuvântătoare. Colaboararea cu Pest&Cats a început-o din prima zi de existență a site-ului. E mândră că are acasă 5 căței și 3 pisici - care îi fac viața mai frumoasă.Vezi toate articolele
-
Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.Vezi toate articolele