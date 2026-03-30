Ofițerii de control al animalelor din Michigan, SUA, au fost chemați la o locuință după ce o maimuță care purta scutec a fost observată pe verandă, încercând să intre în casă.

Maimuța Brazil, vedetă neașteptată pe veranda vecinilor

Înregistrarea apelului către Saginaw County Animal Care & Control arată că un locuitor din St. Charles a sunat la 911 miercuri, în jurul orei 13:00, notează UPI.

„Apelantul spune că o maimuță cu scutec se află pe veranda lor și încearcă să intre în casă. Se pare că aparține noilor lor vecini”, spune dispecerul în înregistrare.

Când ofițerii au ajuns la fața locului, au constatat că maimuța, o femelă numită Brazil, fusese deja dusă înapoi la casa proprietarilor de alături.

Directorul SCACC, Rachel Horton, a declarat că ofițerii au luat legătura cu proprietara și au observat-o pe Brazil în interiorul casei. Maimuța părea sănătoasă, activă și bine îngrijită.

Autoritățile au confirmat că proprietara lui Brazil este aceeași femeie care, în 2017, a adus o veveriță la Bay County Court Facility. Atunci, maimuța a fost ascunsă într-o poșetă, trecută prin scanerul cu raze X.

În Michigan nu există legi care să interzică deținerea maimuțelor ca animale de companie, iar orașul St. Charles nu are reglementări locale care să limiteze deținerea primatelor.