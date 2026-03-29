Cimpanzeul Bubbles, cel pe care Michael Jackson îl ținea drept animal de companie, încă trăiește, spre surprinderea multora. Simbol al excentricității starului pop, animalul își trăiește în tihnă ultimii ani din viață, departe de faima de altădată.

Bubbles s-a născut în 1983, într-o unitate de cercetare din Texas, iar câțiva ani mai târziu a fost cumpărat de Michael Jackson, care l-a adoptat. Practic, cântărețul l-a crescut pe micul cimpanzeu ca pe un copil. Dormea în aceeași cameră cu el, mânca la masă cu familia și îl însoțea în călătorii și turnee.

În anii ’80, Bubbles a devenit celebru la nivel mondial, apărând frecvent în public alături de Michael. A participat cu el și la mai multe evenimente oficiale, inclusiv la o ceremonie în Japonia cu ocazia turneului „Bad”.

Odată mutat la celebra proprietate Neverland Ranch, Bubbles a continuat să ducă o viață neobișnuită pentru un animal: purta haine, folosea obiecte umane și era tratat ca un membru al familiei. Însă, pe măsură ce a crescut, comportamentul său a devenit tot mai greu de controlat, lucru normal de altfel la cimpanzeii adulți, care pot deveni foarte puternici și imprevizibili.

Ce face acum Bubbles

În jurul anului 2003, Michael Jackson a fost nevoit să renunțe la el, din motive de siguranță. Din 2005, Bubbles trăiește la Center for Great Apes, un sanctuar din Florida dedicat primatelor salvate din industria divertismentului. Astăzi, celebrul cimpanzeu are 43 de ani, duce o viață liniștită, departe de oameni și reflectoare, interacționează cu alți cimpanzei și este monitorizat constant de îngrijitori.

Dacă înainte era înconjurat de oameni și de camere de filmat, acum Bubbles se plimbă liber prin spațiile special amenajate pentru animale din specia lui, își construiește cuiburi sau doarme în aer liber, face mișcare și se joacă, iar uneori are și activități mai…umane, cum ar fi pictura.

Îngrijitorii îl descriu ca fiind cuminte, blând și chiar timid, dar nu foarte prietenos cu camerele de filmat sau cu străinii, semn că perioada în care a fost sub lupa acestora nu i-a prea priit.

