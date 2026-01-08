Industria produselor pentru animale de companie din Statele Unite traversează o perioadă dificilă în 2025, după ce tarifele vamale au crescut, în medie, cu aproximativ 29% față de anul precedent. Deși impactul general al tarifelor asupra economiei americane s-a dovedit mai mic decât se estima la începutul anului, sectorul ‘’pet’’ a fost afectat mult mai puternic.

Potrivit American Pet Products Association (APPA), această creștere accentuată pune o presiune considerabilă asupra companiilor, în special asupra micilor afaceri din domeniul produselor pentru animale, notează GlobalPETS.

Micii producători, cei mai afectați

Patrick O’Brien, Chief Marketing Officer al APPA, atrage atenția că noile tarife creează „o presiune puternică” asupra afacerilor mici și mijlocii. În cadrul evenimentului Trade Talks organizat de asociație în luna decembrie, acesta a explicat că politicile tarifare determină tot mai multe companii să își mute producția înapoi în SUA.

„Comenzile pentru produse fabricate în Statele Unite au crescut semnificativ în septembrie, ceea ce sugerează că tarifele încurajează relocalizarea producției și a investițiilor de capital”, a declarat O’Brien.

Cum încearcă industria să reducă impactul tarifelor

Pentru a limita efectele creșterii costurilor, multe companii din industria produselor pentru animale caută alternative. O’Brien spune că numeroși membri APPA „se zbat să găsească furnizori din alte țări” pentru a diminua impactul tarifelor.

Printre cele mai frecvente soluții se numără mutarea unei părți din producție din China către alte piețe emergente. Totuși, strategia diferă în funcție de tipul produselor.

Rebecca Rizutti, proprietara companiei de servicii de comerț internațional Progressive Trade, subliniază că anumite segmente – precum jucăriile de pluș, produsele textile sau unele accesorii pentru animale – rămân mai rentabile dacă sunt fabricate în afara SUA, chiar și în contextul tarifelor mai mari.

Se mută producția înapoi în America?

Tot mai mulți jucători din industria pet iau în calcul producția locală, însă acest proces vine cu provocări serioase. Unele companii au raportat către APPA că fabricile din SUA nu dispun de suficient personal pentru a prelua comenzi noi.

Craig Brightup, CEO al Brightup Group, firmă de consultanță în relații guvernamentale, consideră că situația s-ar putea îmbunătăți datorită noii legislații. „One Big Beautiful Bill Act”, semnată pe 4 iulie 2025, permite o deducere fiscală de 100% pentru costurile aferente proprietăților de producție eligibile din SUA.

Legea include unul dintre cele mai importante stimulente fiscale din ultimii ani pentru susținerea producției interne. Totuși, beneficiile nu sunt imediate, deoarece măsura se aplică doar proprietăților a căror construcție începe între ianuarie 2025 și ianuarie 2029.

Nevoia de forță de muncă specializată

Pe lângă stimulentele fiscale, experții atrag atenția asupra unei alte probleme majore: lipsa personalului calificat. Brightup subliniază că Statele Unite trebuie să investească mai mult în programe de formare profesională și training pentru a construi o forță de muncă adaptată noilor cerințe din industrie.

La rândul său, Rafe Morrissey, președintele firmei Morrissey Strategic Partners, este de părere că eliminarea tarifelor pe termen scurt este puțin probabilă. El recomandă companiilor din industria animalelor de companie să „planifice un viitor cu costuri moderate”, acceptând că aceste taxe vor continua să existe.

Tarifele mai mari, „noul normal” în industria animalelor de companie?

Conform APPA, o creștere a tarifelor de 10%–20% ar putea deveni „noul normal” pentru industria produselor destinate animalelor de companie.

La începutul lunii decembrie, gigantul de retail Costco a dat în judecată administrația Trump la Curtea de Comerț Internațional, solicitând rambursarea tarifelor plătite pentru bunurile importate. Acțiunea a pus în alertă și alte companii, care analizează posibilitatea recuperării unor sume similare.

APPA recomandă membrilor săi să monitorizeze atent toate importurile supuse tarifelor și să solicite, acolo unde este posibil, extinderi ale termenelor de lichidare a taxelor vamale.