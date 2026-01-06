Costurile pentru animalele de companie au continuat să varieze la nivel global în luna noiembrie din 2025. În timp ce în Canada, Marea Britanie și Brazilia unele prețuri au scăzut, Europa și Statele Unite au înregistrat creșteri, în special în zona serviciilor veterinare.

Banca Mondială arată că inflația începe să se tempereze în multe economii, inclusiv în zona euro și în piețele emergente. Totuși, inflația rămâne peste ținte în mai multe țări, iar în SUA este considerată în continuare persistentă, notează GlobalPETS.

Cum evoluează costurile pentru animalele de companie

Marea Britanie

Serviciile veterinare s-au scumpit cu 0,2%, în timp ce produsele pentru animale s-au ieftinit cu 0,48%. La nivel anual, serviciile veterinare au crescut cu 5,6%, iar produsele pentru animale cu aproximativ 1%. Indicele general al inflației a scăzut cu 0,2%.

Canada

Hrana și produsele pentru animale au înregistrat o ușoară scădere de 0,05% față de luna precedentă și de 1,85% comparativ cu noiembrie 2024. Inflația generală a crescut însă cu 2,2% anual, pe fondul majorării prețurilor la bunuri.

Statele Unite

După reluarea raportărilor, datele arată o creștere anuală de 0,3% pentru produsele destinate animalelor. În schimb, serviciile pentru animale au crescut cu 4,2%, iar serviciile veterinare cu 5,4% față de anul trecut. Inflația generală în SUA a ajuns la 2,7% în ultimele 12 luni.

Europa

Indicele armonizat al prețurilor pentru animalele de companie, produse și servicii veterinare a crescut cu 0,05% în noiembrie la nivelul UE. Inflația generală a urcat cu 0,2%, creșterile fiind susținute în principal de servicii, alimente și energie.

Brazilia

În noiembrie, tratamentele pentru animale s-au scumpit cu 0,96%, iar serviciile de igienă cu 0,23%. În schimb, hrana pentru animale s-a ieftinit cu 0,52%. La nivel anual, serviciile veterinare și de îngrijire au crescut cu peste 4,5%, respectiv 5,7%, iar inflația generală a ajuns la 4,46%