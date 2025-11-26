Lăbuțele câinilor sunt sensibile la frig, umezeală și mai ales la substanțele chimice folosite pentru dezghețarea asfaltului. Asta înseamnă că expunerea la zăpadă, gheață și la sare poate duce la degerături, iritații și crăpături dureroase. În plus, dacă patrupedul linge aceste substanțe, se poate alege cu intoxicații, potrivit NBC News.

O soluție ar fi, atunci când este posibil, folosirea botoșeilor speciali pentru câini. Aceștia creează o barieră între sol și lăbuțe și protejează împotriva frigului, umezelii și a sării. Totuși, învățarea câinelui să poarte botoșei poate implica exercițiu și – desigur – răbdare. Specialiștii recomandă introducerea lor treptată, în interior, exercițiu însoțit de recompense pentru a încuraja animalul să nu îi smulgă. Modelele din cauciuc subțire vin cu aderență pe suprafețe alunecoase, în timp ce variantele cu talpă groasă oferă stabilitate.

Totuși, nu toți câinii tolerează astfel de accesorii, iar găsirea mărimii potrivite poate fi complicată, mai ales la rasele mici. În astfel de cazuri, se poate opta pentru ștergerea lăbuțelor imediat după fiecare ieșire la plimbare și aplicarea unui balsam, care previne uscarea și apariția crăpăturilor.

Șervețelele speciale pentru lăbuțe, soluție de avut în vedere

Șervețelele pentru curățarea lăbuțelor sunt, de asemenea, utile pentru îndepărtarea murdăriei, a sării și a substanțelor iritante. Variantele de calitate conțin ingrediente calmante precum aloe, mușețel sau unt de shea și nu usucă pielea.

Sarea și substanțele de tip „ice melt” sunt periculoase atunci când sunt înghițite. Aici putem vorbi despre complicații precum vărsături, diaree, tremurături, letargie sau chiar probleme renale. De aceea, este important să împiedicăm câinele să le lingă și să le curățăm lăbuțele de fiecare dată când intrăm în casă.

Dacă animalul are roșeață, durere sau răni, trebuie consultat medicul veterinar. Pentru expuneri mai îndelungate, putem spăla lăbuțele cățelului cu apă călduță și un detergent blând, apoi uscăm bine.