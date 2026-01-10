Pisicile sunt printre cele mai populare animale de companie, iar interesul oamenilor de știință pentru ele și pentru proprietarii lor nu este deloc surprinzător. Un studiu realizat de cercetătorii de la Colorado State University sugerează însă un lucru surprinzător: bărbații care dețin pisici și sunt cunoscuți ca fiind iubitori de feline ar putea avea mai multe dificultăți în a-și găsi o parteneră.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce a arătat studiul

Cercetătorii au prezentat fotografii cu doi bărbați unui grup de sute de femei: unul cu pisică și unul fără. Apoi, au pus întrebări legate de cum percep aceste femei bărbații și dacă ar fi dispuse să aibă o relație romantică cu ei. Rezultatele au fost interesante:

Pentru bărbatul fără pisică, 38% dintre femei ar fi dispuse să aibă o întâlnire casual , iar 37% ar lua în considerare o relație serioasă .

Pentru același bărbat cu pisică , aceste procente au scăzut la 33% în ambele cazuri.

În plus, procentul femeilor care nu ar lua niciodată în considerare o relație cu el a crescut de la 9% la 14% .

În cazul celui de-al doilea bărbat, imaginea cu pisica nu a scăzut semnificativ procentul femeilor cu o părere pozitivă despre el, dar a crescut semnificativ procentul celor cu o părere negativă. Acest lucru sugerează că efectul ar putea fi unul general, notează Kitten Toob.

De ce se întâmplă asta

Motivul exact nu este clar. Studiul arată doar o corelație, nu și o cauzalitate. Totuși, cercetătorii au făcut o ipoteză: în cultura americană, bărbații care dețin pisici sunt percepuți ca fiind mai puțin masculini. Iar alte studii au arătat că femeile tind să prefere trăsături considerate masculine la partenerii lor romantici.

Mai mult, femeile care s-au identificat ca iubitoare de pisici sau de câini și-au schimbat percepția asupra bărbaților, ceea ce sugerează că atitudinile culturale joacă un rol important.

Diferențe între iubitorii de pisici și cei de câini

Alte studii arată că există diferențe reale între proprietarii de pisici și cei de câini:

Iubitorii de pisici sunt, în general, mai deschiși, mai anxioși și mai introvertiți.

Iubitorii de câini tind să fie mai convenționali și mai prietenoși.

Totuși, aceste diferențe nu confirmă stereotipurile populare, cum ar fi imaginea „femeii nebune cu pisici”. Cercetările sugerează că iubitorii de pisici nu sunt mai nefericiți sau mai anxioși decât restul oamenilor – pur și simplu stereotipurile persistă în cultură.

Cât de mult să luăm în serios aceste concluzii

Este important de reținut că este vorba doar de un singur studiu, iar pentru concluzii solide sunt necesare mai multe cercetări. Chiar dacă rezultatele sunt reale, ele nu condamnă niciun bărbat la eșec în dragoste. Pisicile ar putea influența percepția femeilor, dar efectul nu este atât de mare încât să anuleze toate celelalte calități ale unui bărbat.

Mai mult, dacă un bărbat caută o parteneră care iubește și ea pisicile, acest „dezavantaj” dispare complet. Adevărul este că asemănările și pasiunile comune sunt ceea ce contează cel mai mult într-o relație.

În concluzie, studiul este interesant, dar nu șocant. Deținerea unei pisici poate influența percepția femeilor asupra bărbaților, însă nu este un factor determinant în succesul lor în dragoste. La final, ceea ce contează cu adevărat este cine ești, cum te comporți și cu cine împărtășești afecțiunea pentru micile feline din viața ta.