Parcul Cișmigiu a fost, în weekend, mai animat ca oricând. Zeci de iubitori de animale s-au adunat în Zona Liberă pentru Jingle Paws, mini-târgul caritabil dedicat câinilor și pisicilor fără familie, un eveniment care a reușit să îmbine atmosfera festivă cu o cauză profund emoționantă. Pe parcursul celor câteva ore, aleile din Cișmigiu s-au umplut de oameni, zâmbete, colinde, standuri colorate și multă bună dispoziție. Vizitatorii au venit în număr mare, fie pentru a susține cauza, fie din curiozitate, fie pur și simplu pentru a simți spiritul sărbătorilor într-un mod diferit – unul cu adevărat autentic.

O comunitate unită pentru o cauză nobilă

Jingle Paws nu a fost doar un târg, ci un punct de întâlnire al comunității. Oameni de toate vârstele au ales să se oprească, să stea de vorbă, să doneze, să cumpere cadouri simbolice și să afle mai multe despre situația animalelor abandonate din România.

Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor ajunge integral către organizații care se ocupă de salvarea, îngrijirea și găsirea de familii pentru animalele fără stăpân. Pentru mulți participanți, aceasta a fost ocazia de a contribui concret, dincolo de distribuiri online sau intenții bune.

În memoria lui Pufi, cu gândul la viitor

Evenimentul a fost organizat în memoria lui Pufi, cățelul care a inspirat filmul „Efectul Pufi” și care a devenit, în timp, un simbol al empatiei față de animalele abandonate. Povestea lui a fost prezentă discret, dar profund, în atmosfera târgului, reamintind tuturor de ce astfel de inițiative sunt atât de importante.

Mai mult decât un târg, o experiență

Pe lângă componenta caritabilă, Jingle Paws a reușit să creeze o experiență completă: muzică, decoruri festive, interacțiune, emoție și sentimentul clar că fiecare gest contează. Mulți dintre cei prezenți au filmat, au făcut fotografii și au plecat nu doar cu mici achiziții, ci cu o stare de bine și cu dorința de a se implica din nou.