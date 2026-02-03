VMX 2026 a adoptat tema „World Classic: Celebrating the Champions of Care” în cadrul revenirii sale la Orlando, Florida. Evenimentul a reunit aproape 30.000 de profesioniști veterinari din peste 85 de țări la Centrul de Convenții Orange County, în cadrul celei de-a 43-a conferințe anuale a North American Veterinary Community (NAVC).

John Travolta: un tribut emoționant pentru veterinari

Vedeta de la Hollywood, John Travolta, a deschis conferința cu un discurs emoționant, numindu-i pe veterinari „eroii mei”. Actorul a vorbit despre câinele său, Peanut, adoptat după moartea soției sale, Kelly Preston, și a mulțumit veterinarilor „pentru că aduc viață în îngrijire prin bunătate”.

„Fiecare persoană din această sală este un erou pentru mine, pentru că, la ora 2 dimineața, când ești îngrijorat pentru animalul tău, există un veterinar undeva care se trezește și te ajută – și asta e un miracol. Veterinarii sunt eroii mei.” – John Travolta

Îmbunătățirea continuă a îngrijirii animalelor

Mesajul a fost susținut și de Gene O’Neill, CEO NAVC: „VMX este creat pentru a sărbători munca continuă a profesioniștilor veterinari din întreaga lume – oameni care nu încetează să îmbunătățească îngrijirea animalelor.”

Clinica Doney Coe Pet Clinic din Seattle, care oferă îngrijire veterinară – adesea gratuită – persoanelor fără adăpost sau cu dificultăți financiare, a primit premiul NAVC Gives Marquee Award 2026 și un premiu de 25.000 USD, notează Vet Times.

În onoarea zilei Martin Luther King Jr, peste 5.000 de voluntari – inclusiv participanți la VMX și echipa NAVC – au ambalat peste un milion de mese sănătoase, sprijinind comunitățile afectate de insecuritate alimentară. În Florida, anul trecut, aproximativ 3,2 milioane de persoane, inclusiv peste 800.000 de copii, au fost afectate de lipsa alimentelor.

VETTY Awards: recunoașterea excelenței veterinare

În cadrul congresului, NAVC a anunțat și câștigătorii VETTY Awards, premii care recompensează inovația și excelența în domeniul îngrijirii animalelor.

Dana Varble, CVO NAVC, a adăugat: „VMX este platforma de lansare pentru tot ce se va întâmpla în industria sănătății animalelor în 2026 și mai departe. Aici sunt prezentate produse noi, proceduri și descoperiri științifice. Este locul unde echipele veterinare se întâlnesc pentru a învăța, a-și dezvolta abilitățile și a se întoarce acasă mai bine pregătite pentru a îngriji animalele de toate speciile.”

VMX 2026: inovație și compasiune

În total, aproape 600 de speakeri au susținut 1.300 de ore de educație continuă, iar 722 de expozanți – acoperind diagnostic, software, dispozitive medicale, nutriție și farmacologie – au prezentat cele mai noi inovații pe o suprafață record de 15.720 m².

Evenimentul VMX 2026 a demonstrat că, dincolo de tehnologie și inovație, veterinarii rămân adevărații eroi ai îngrijirii animalelor, iar dedicarea lor face diferența în viața oamenilor și a companionilor lor necuvântători.