Kaley Cuoco, cunoscută pentru rolul lui Penny din serialul „Teoria Big Bang”, a participat la un eveniment dedicat adopției animalelor în Los Angeles. Ea a vorbit cu publicația People despre cât de important este ca cei mici să respecte animalele încă de la vârste fragede, o lecție pe care încearcă să i-o ofere și fiicei sale de doi ani.

Respectul se câștigă, nu este dobândit

Kaley Cuoco a fondat organizația eco și pet friendly „ Oh Norman!”, pe care a numit-o după câinele ei Norman, care a murit recent. Norman a fost, la rândul său, un câine salvat și de aceea actrița încurajează adopția în locul cumpărării unui câine de rasă. Kaley Cuoco a declarat că fetița ei este atât de obișnuită cu animalele încât se simte nelalocul ei atunci când nu se joacă cu o pisică sau un cățel.

„Este atât de învățață ca animalele să o doboare din greșeală, să vină să o mângâie, să o lingă,” spune ea. „Face parte din viața ei. Și cred că este foarte important, ca mamă a unui copil mic, să ai în preajmă animale”, a spus actrița din „Teoria Big Bang”.

De asemenea, Kaley și logodnicul ei își duc fetița la ferme de cai, unde o lasă să călărească ponei și să devină confortabilă în preajma cailor. „Vreau să fie crescută alături de animale și să înțeleagă cum să trateze un câine și cum să se poarte cu un animal,” spune Kaley Cuoco. „Trebuie să ne educăm copiii.”

Kaley a mai declarat că nu își amintește viața înainte să aibă un câine și găsește multă bucurie în a deține un animal de companie. Actrița îngrijește acasă multe animale salvate, care au fost abandonate de foștii stăpâni. Adăposturile sunt mereu pline de animale părăsite de familii din diverse motive, iar de aceea adopția ar trebui mereu să fie luată în considerare înainte cumpărării unui patruped.

