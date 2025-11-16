Articole / Reportaje

Actrița Kaley Cuoco încurajează toți părinții să își învețe copii să respecte animalele: Cum lucrează cu fetița ei de doi ani (FOTO)

Catinca Andrușcă 16 noiembrie 0 comentarii
Kaley Cuoco împreună cu fata și logodnicul ei Sursă foto: Kaley Cuoco

Kaley Cuoco, cunoscută pentru rolul lui Penny din serialul „Teoria Big Bang”, a participat la un eveniment dedicat adopției animalelor în Los Angeles. Ea a vorbit cu publicația People despre cât de important este ca cei mici să respecte animalele încă de la vârste fragede, o lecție pe care încearcă să i-o ofere și fiicei sale de doi ani.

Respectul se câștigă, nu este dobândit

Kaley Cuoco a fondat organizația eco și pet friendly „ Oh Norman!”, pe care a numit-o după câinele ei Norman, care a murit recent. Norman a fost, la rândul său, un câine salvat și de aceea actrița încurajează adopția în locul cumpărării unui câine de rasă. Kaley Cuoco a declarat că fetița ei este atât de obișnuită cu animalele încât se simte nelalocul ei atunci când nu se joacă cu o pisică sau un cățel.

Sursă foto: Kaley Cuoco

„Este atât de învățață ca animalele să o doboare din greșeală, să vină să o mângâie, să o lingă,” spune ea. „Face parte din viața ei. Și cred că este foarte important, ca mamă a unui copil mic, să ai în preajmă animale”, a spus actrița din „Teoria Big Bang”.

Sursă foto: Kaley Cuoco

De asemenea, Kaley și logodnicul ei își duc fetița la ferme de cai, unde o lasă să călărească ponei și să devină confortabilă în preajma cailor. „Vreau să fie crescută alături de animale și să înțeleagă cum să trateze un câine și cum să se poarte cu un animal,” spune Kaley Cuoco. „Trebuie să ne educăm copiii.”

Sursă foto: Kaley Cuoco

Kaley a mai declarat că nu își amintește viața înainte să aibă un câine și găsește multă bucurie în a deține un animal de companie. Actrița îngrijește acasă multe animale salvate, care au fost abandonate de foștii stăpâni. Adăposturile sunt mereu pline de animale părăsite de familii din diverse motive, iar de aceea adopția ar trebui mereu să fie luată în considerare înainte cumpărării unui patruped.

Sursă foto: Kaley Cuoco

By Catinca Andrușcă

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

