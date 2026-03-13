Katherine Heigl a răspuns criticilor primite după ce a participat la un eveniment caritabil de trei zile la resortul Mar-a-Lago al lui Trump din Florida. Actrița a fost prezentă la strângerea de fonduri organizaă de Wine, Women & Shoes, care a strâns 5,5 milioane de dolari pentru Big Dog Ranch Rescue, cel mai mare adăpost fără eutanasie din SUA, notează The Independent.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Apărarea lui Heigl: protecția animalelor

Katherine Heigl a explicat motivul prezenței sale: interesul pentru drepturile animalelor.

„Animalele nu votează. Singura cameră pe care nu o plac este cea de eutanasiere din adăpost. Sunt complet la mila noastră și nu au voce proprie”, a declarat ea pentru Page Six.

„Acest eveniment a fost dedicat protecției animalelor — un subiect profund personal pentru mine. Oricine mă cunoaște știe că protejarea animalelor este una dintre cele mai mari pasiuni ale mele.”

Răspunsuri la critici pe Instagram

Actrița a răspuns și comentariilor care criticau participarea sa, pe Instagram:

„Ai donat o parte semnificativă din venituri pentru ceva? Ai făcut altceva decât să comentezi ce fac alții?”

Despre glumele legate de personajul ei din Grey’s Anatomy, Heigl a scris:

„Să faci o glumă când animalele suferă și eu fac tot ce pot să le opresc suferința? Tu faci ceva care chiar contează?”

Activism de ani de zile

Heigl susține cauze pentru animale de ani de zile. În 2008, ea și mama sa, Nancy Heigl, au fondat Jason Debus Heigl Foundation, o organizație non-profit care salvează animale, finanțează tratamente veterinare și susține programe de sterilizare și castrare. Fundația ajută animalele din adăposturile cu risc de eutanasiere să ajungă în case permanente și promovează conștientizarea asupra cruzimii față de animale.

Actrița, cunoscută pentru rolul Dr. Izzie Stevens în Grey’s Anatomy (2005–2010), a fost prezentă ultima dată pe ecran în 2023, în sezonul final al dramei de prietenie Firefly Lane pe Netflix.