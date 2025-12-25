La adăpostul din Cernavodă, Save the Dogs le-a adus câinilor și pisicilor momente de bucurie de Crăciun. Care este starea cailor preluați din Ilfov care erau în pericol de moarte din cauza malnutriției severe și a altor boli (FOTO)

În această perioadă de sărbătoare, la sediul din Cernavodă al organizației Save the Dogs, Crăciunul este plin de bucurie pentru animalele aflate în adăpost. În ciuda provocărilor, voluntarii și angajații organizației au transformat împachetarea cadourilor într-un ritual plin de bucurie și emoție, pregătind treats, mâncare specială și jucării pentru cățelușii din adăpost.

În prezent, sub protecția organizației se află peste 150 de câini și pisici, precum și caii și poneiul care au fost preluați recent din Ilfov.

Între timp, la sediul din Cernavodă, angajații au transformat împachetarea cadourilor într-un adevărat moment de bucurie colectivă. În fiecare decembrie, tradiția adăpostului prinde viață: animalele primesc treats și jucării atent alese în funcție de preferințele lor. Reacțiile lor sunt surprinse în fotografii și videoclipuri emoționante, cățeluși care adulmecă pungile cu gustări, pisicuțe curioase care ridică boticul spre cadouri.

Magia momentelor stă în gesturile simple: deschiderea pungilor cu treats, zâmbetele și entuziasmul pe chipul celor care împart cadourile și, mai ales, bucuria sinceră a animalelor. În ciuda faptului că primesc hrană și treats în fiecare zi, farmecul Crăciunului este unic, fiecare pungă fâșâie cu anticipație, iar animalele reacționează instantaneu, descoperind surprizele din interior.

Anul acesta, Direcția pentru Protecția Animalelor CJ Ilfov a descoperit un caz șocant de abandon, în care zeci de animale erau lăsate fără hrană și îngrijire. Deoarece nu dispuneau de spațiu adecvat pentru cai și ponei, angajații Save the Dogs au intervenit și s-au deplasat la fermă pentru a prelua un ponei și cinci cai aflați în pericol de moarte din cauza malnutriției severe și a altor afecțiuni.

„Caii nu sunt încă în afara pericolului și vor avea nevoie de multă îngrijire medicală în următoarele săptămâni. Încă nu sunt complet stabilizați, dar starea lor este mai bună decât la momentul preluării: sunt mai blânzi, mai sociabili și se află sub monitorizare atentă”, ne-a povestit Anamaria Culea, responsabil Social Media la Urme de Bucurie.

Proiectul „Urme de Bucurie” este inițiativa centrală a organizației Save the Dogs, care de 20 de ani protejează animalele aflate în dificultate în România și Italia. La sediul din Cernavodă, organizația oferă adăpost, tratament medical și îngrijire specializată câinilor, pisicilor, cailor și măgariilor victime ale cruzimii. În plus, Save the Dogs desfășoară programe de sterilizare pentru zecile de mii de câini și pisici din România, prevenind abandonul și controlând populația animalelor fără stăpân.

Sara Turetta, președintă și fondatoare a Save the Dogs, a decis să dedice întreaga viață salvării animalelor după ce, în 2001, a descoperit situația dramatică a câinilor fără stăpân din România. „După ani de voluntariat în adăposturile din Milano, am realizat că trebuie să fac mai mult. În 2002 am început proiectul de sterilizare la Cernavodă, iar de atunci organizația a ajutat mii de animale să își găsească șansa la o viață mai bună”, povestește Turetta.

Pentru caii și poneiul preluați din Ilfov, focusul principal a fost stabilizarea stării de sănătate și monitorizarea atentă. Organizația lucrează zi de zi pentru ca aceștia să devină sănătoși și încrezători, astfel încât, în timp, să poată să se bucure și ei de aceleași momente festive. Organizația mulțumește tuturor celor care susțin Save the Dogs, pentru că sprijinul lor permite salvarea și îngrijirea acestor animale cu trecut dureros.

În acest Crăciun, zeci de câini și pisici, aflați sub protecția organizației, au primit cadouri împachetate cu dragoste, iar emoțiile și zâmbetele voluntarilor au fost răsplătite cu fericirea sinceră a animalelor. Este dovada că, uneori, cea mai mare bucurie stă în gesturile simple, atenția, grija și iubirea oferite celor care au nevoie cel mai mult.