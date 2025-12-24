O activitate plăcută în timpul sărbătorilor este maratonul de filme de Crăciun. Clișeice sau bune, poveștile de Crăciun sunt mereu relaxante și fac parte din spiritul festiv. Crăciunul acesta, alege unul dintre cele șase filme care au în distribuție măcar o pisică.

6 filme de Crăciun în care pisicile fură scena

Christmas with the Kranks

Comedia lansată în 2004 prezintă rivalitatea dintre Luther și pisica vecinilor săi, Muffles. Conflictul dintre cei doi a început după ce Luther a călcat, la propriu, felina pe coadă și apoi bărbatul le explică stăpânilor ei că orice animal ar trebui să poarte o lesă. Filmul arată multe momente în care Luther și Muffles se răzbună unul pe altul; spre exemplu, Luther reușește să înghețe pisica, după ce toarnă apă înghețată pe ea. Deși bărbatul învață de la Muffles ce înseamnă cu adevărat Crăciunul și bunătatea, felina încă are resentimente față de Luther.

National Lampoon’s Christmas Vacation

Potrivit site-ului cats.com, pisica din filmul acesta este numită „cea mai ghinionistă felină din istoria cinematografiei”. Pisica ajunge împachetată cu darurile copiilor și chiar electrocutată de luminițele de Crăciun, după ce a sărit în brad și s-a prins de firele electrice. Acest film este un exemplu bun pentru stăpâni despre ce să nu facă de sărbători, mai ales când au musafiri în vizită și multe decorațiuni în preajmă.

Gremlins

Acest film de comedie-horror clasic, regizat de Steven Spielberg, nu este considerat în mod tradițional un film de Crăciun, dar semne ale sărbătorii apar pe parcursul poveștii. Mai multe creaturi pe nume Gremlin atacă un oraș, iar locuitorii încearcă să îi gonească în timp ce se pregătesc de Crăciun. Unul dintre vecini toarnă o găleată de apă pe o ceată de Gremlins, pe care îi confundase cu colindători; de acolo, se desfășoară mai multe incidente care stârnesc amuzamentul audienței. Pisicile sunt și ele personaje ale acestui film, însă încearcă pe cât posibil să stea departe de vizitatorii orașului.

Scrooged

Comedia este o adaptare modernă a cărții „Poveste de Crăciun”, scrisă de Charles Dickens în 1843. Filmul îl prezintă pe Frank Cross, un producător de televiziune, care vine cu o propunere nouă de emisiune, special concepută pentru a fi înțeleasă de animale. Pe parcursul poveștii, Frank observă că pisicile și câinii răspund la conținutul emisiunii, ba chiar își ating lăbuțele de ecranele televizoarelor.

While you were sleeping

Comedia romantică o are în centru pe Lucy, o casieriță dintr-o gară din Chicago, care lucrează pentru a se întreține pe ea și pe pisica sa, Mel. Deși la începutul filmului Lucy trăiește doar cu Mel, până la final reușește să își găsească un final fericit, alături de felina ei și bărbatul de care s-a îndrăgostit, în circumstanțe puțin neobișnuite.

Black Christmas

Acest film se adresează iubitorilor de filme horror, care își doresc să simtă atmosfera Crăciunului. Povestea începea într-un cămin de studente, care se pregătesc de sărbători, însă nu știu că sunt pândite de un personaj misterios. Un grup de fete este în centrul poveștii, în timp ce încearcă să scape de bărbatul care le urmărește pe ele și pisica acestora.

