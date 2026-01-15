Articole / Reportaje

Larry lovește din nou: motanul guvernului britanic, la un pas să provoace un accident diplomatic (FOTO)

Raluca Alexe 15 ianuarie
motanul Larry in fata resedintei premierului Marii Britanii sursa foto: Hepta

Au avut loc momente amuzante la Downing Street 10, în fața reședinței primului ministru al Regatului Unit, unde celebrul Larry, motanul guvernului britanic, a fost la doar un pas să provoace un accident răsunător atunci când fotograful președintelui Poloniei a ieșit.

Larry, motanul guvernului britanic, la un pas de un accident diplomatic

În timpul unei întâlniri între Karol Nawrocki și Keir Starmer, fotograful șefului statului polonez s-a împiedicat de mascota cabinetului, deja celebrul motan Larry. Colegii fotografului au surprins acest moment care a devenit motiv de glume pe internet.

De doar un pas mai era nevoie pentru ca Larry să fie călcat la propriu pe coadă, însă din fericire incidentul a fost evitat la limită. Și discuția dintre cei doi a mers bine, printre subiecte numărându-se securitatea europeană, sprijinul pentru Ucraina și cooperarea economică.

Și pentru că am spus deja că Larry este celebru, acum vine și explicația. El nu este pentru prima oară în lumina reflectoarelor. Pe 8 decembrie 2025, în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Londra, motanul a apărut din nou la intrarea în reședința premierului.

După ce Zelenski a fost întâmpinat de Starmer, președintele ucrainean a făcut o remarcă despre Larry.

„Se pare că Larry Motanul vrea și el să fie implicat în discuțiile de astăzi, dar, spre marea lui supărare, pare să fi fost lăsat pe dinafară momentan. Lasați-l pe Larry să intre, e frig”, ar fi spus liderul de la Kiev, potrivit The Guardian.

sursa foto: Hepta

,

By Raluca Alexe

