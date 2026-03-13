Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Bihor a anunţat vineri confirmarea unui caz de gripă aviară în judeţ, în cadavrul unei lebede, în urma buletinului de analiză emis în 10 martie de Laboratorul Naţional de Referinţă din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, virusul a fost depistat la cadavrul unei lebede găsite în municipiul Oradea. Prin urmare, autorităţile au instituit măsuri sanitar-veterinare de restricţie în zona infectată, care include Oradea şi localităţile din zona metropolitană.

În aceste zone sunt interzise circulaţia păsărilor, organizarea târgurilor şi expoziţiilor de păsări, activităţile de capturare sau vânătoare şi popularea fondurilor de vânătoare cu păsări. De asemenea, autorităţile monitorizează permanent păsările domestice şi sălbatice, în colaborare cu instituţiile implicate în supravegherea faunei.

DSVSA Bihor recomandă crescătorilor de păsări să respecte strict măsurile de biosecuritate, să evite contactul păsărilor domestice cu cele sălbatice şi să le adăpostească în spaţii închise. Autorităţile solicită cetăţenilor să anunţe de urgenţă medicul veterinar sau DSVSA Bihor dacă observă îmbolnăviri sau mortalitate la păsări domestice ori sălbatice. Instituţia va informa periodic publicul cu privire la evoluţia situaţiei.

