Stăpânii ai căror câini au fost implicați într-un atac asupra unui alt animal sau om, riscă amenzi de până la 25.000 de dolari, potrivit unei noi reglementări adoptate în Australia de Sud. În cazurile de violență extrem de grave, se poate ajunge și la o condamnare de 4 ani de închisoare cu executare.

Înăsprirea legii

Potrivit publicației petnews.ro, această reformă a fost introdusă după ce Ruby, un Golden Retriver, a fost ucisă de doi câini. Stăpâna ei, June, a făcut apel către autorități, pentru schimbare. „Pedepsele mai dure reprezintă pentru mine o victorie absolută. Am muncit atât de mult în ultimele 19 luni pentru a fi implementate și pentru a-i ajuta pe alții să nu treacă prin durerea și suferința pe care familia noastră le-a îndurat. Ruby a fost un suflet atât de frumos – o plimbare în jurul blocului sau o vizită la veterinar ar trebui să fie un spațiu sigur”, a declarat June.

Amenda maximă ajunge la 50.000 de dolari, dacă un câine a atacat un animal și deja era trecut sub categoria de „câine periculos”, însă proprietarii care își încurajează cățelul să atace vor primi amendă de până la 100.000 de dolari sau închisoare timp de patru ani, cu executare.

Dog and Cat Management Act

Odată ce legea „Dog and Cat Management Act” devine mai aspră, consilierii vor putea lucra îndeaproape cu persoanele care dețin câini, pentru a contribui la prevenirea atacurilor fatale. „Dog and Cat Management Act” reglementează deținerea și gestionarea animalelor, cu scopul de a le proteja.

Anual, 500 de persoane sunt internate în spitalele din Australia din cauza acestor atacuri, copiii și bătrâniii fiind cei mai afectați. Atacurile câinilor au crescut față de deceniul trecut, în 2015 fiind înregistrate 250 de cazuri de incidente de acest fel, în timp ce în 2024-25 au fost 1.100.

Susan Hazel, membră a consiliului „Dog and Cat Management” încurajează noile reglementări. „Noua lege va depune eforturi pentru a preveni atacurile câinilor înainte ca acestea să aibă loc, prin măsuri proactive ale consiliilor locale, cum ar fi împiedicarea câinilor să hoinărească pe străzi. Consiliul pentru Gestionarea Câinilor și Pisicilor are, de asemenea, strategii pentru a educa oamenii cu privire la modalitățile de reducere a riscului de atacuri ale câinilor.”

