Un bărbat din Drăgăşani a primit o amendă de 12.500 de lei pentru că a refuzat să le permită poliţiştilor să intre pe proprietatea lui pentru a verifica un câine despre care fuseseră sesizaţi de către personalul veterinar din localitate, transmite Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Vâlcea, cadrele veterinare au chemat, luni, în ajutor Biroul pentru Protecţia Animalelor după ce, la rândul lor, au fost oprite de bărbat să intre pe proprietatea lui ca să vadă exemplarul canin şi să îl vaccineze.

La faţa locului, poliţiştii au fost însă întâmpinaţi cu aceeaşi atitudine de către bărbat, pe care l-au sancţionat pentru că acesta nu a putut face dovada identificării şi înregistrării animalului prin microcipare, conform prevederilor legale în vigoare.

“În situaţia în care deţinătorul nu permite accesul pentru efectuarea controlului, acesta are obligaţia de a face dovada respectării dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv să prezinte documente din care să rezulte identificarea şi înregistrarea animalelor, asigurarea condiţiilor minime de bunăstare (adăpost, hrană, apă şi îngrijire), precum şi respectarea normelor legale privind sănătatea şi protecţia acestora”, au transmis reprezentanţii IPJ Vâlcea.

De asemenea, tot luni, poliţiştii de la Protecţia Animalelor au amendat cu 1.500 de lei şi un bărbat din Râmnicu Vâlcea, care ţinea mai mulţi câini în condiţii improprii într-un adăpost pe care îl are în comuna Stoeneşti.

“Sancţiunea a fost aplicată întrucât nu a asigurat un adăpost corespunzător animalelor deţinute şi nu a putut face dovada identificării prin microcipare pentru trei exemplare canine”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.

Poliţiştii vâlcenii atrag astfel atenţia cetăţenilor că deţinerea animalelor implică respectarea strictă a obligaţiilor legale privind bunăstarea, identificarea şi înregistrarea acestora, iar încălcarea acestor obligaţii poate duce la amenzi sau chiar pedepse penale.