Legea care a spus „stop” abuzului: 10 ani de schimbări pentru animalele de companie din Argentina

Sursa foto: Freepik

Argentina se numără astăzi printre țările cu una dintre cele mai puternice culturi pet-friendly din America Latină. Aproape 8 din 10 argentinieni trăiesc alături de animale de companie, iar acest lucru nu este deloc întâmplător. Un rol esențial l-a avut Legea 27.330, adoptată în urmă cu aproape un deceniu, care a schimbat radical modul în care societatea și statul se raportează la animalele domestice.

Legea 27.330 – momentul de cotitură pentru protecția animalelor

În 2026 se împlinesc 10 ani de la intrarea în vigoare a Legii 27.330, o reglementare care a marcat o ruptură clară față de practicile tolerate până atunci. Legea a interzis curse­le de câini pe întreg teritoriul Argentinei, o activitate asociată frecvent cu abuzul, exploatarea și abandonul animalelor.

Pentru prima dată, statul argentinian a introdus pedepse penale și amenzi clare pentru cei care încalcă drepturile animalelor, asumându-și o viziune integrată asupra bunăstării animalelor, în acord cu politicile de mediu și responsabilitatea socială, notează Noticias Ambientales.

Ce schimbări concrete a adus legea în practică

Legea nu s-a limitat doar la eliminarea unei activități violente. Mesajul transmis societății a fost unul ferm: animalele de companie nu sunt obiecte și nu pot fi exploatate în scopuri financiare.

În plus:

  • a fost consolidat rolul justiției și al autorităților locale în prevenirea abuzurilor;
  • au fost facilitate controale mai eficiente, sesizări și sancțiuni;
  • s-a trecut treptat de la toleranță la o cultură a îngrijirii responsabile.

Astfel, protecția animalelor a devenit o responsabilitate comună, nu doar o inițiativă izolată.

Argentina, o țară tot mai pet-friendly

În paralel cu schimbările legislative, structura familiilor argentiniene s-a transformat rapid. Dacă în 2017 aproximativ 73% din populație avea animale de companie, în 2024 procentul a ajuns la 80%.

Pentru majoritatea argentinienilor, câinii și pisicile sunt membri ai familiei, nu simple animale. Acest lucru a influențat:

  • stilul de viață,
  • obiceiurile de consum,
  • cererile sociale și urbane.

Legea a venit exact într-un moment favorabil, consolidând o schimbare culturală deja în desfășurare.

Spațiile urbane și cultura pet-friendly

Una dintre cele mai vizibile consecințe ale acestei transformări este adaptarea orașelor. În Buenos Aires, încă din 2015, animalele de companie sunt acceptate la terasele barurilor și restaurantelor.

De-a lungul anilor:

  • tot mai multe localuri au devenit pet-friendly;
  • cererea din partea publicului a crescut constant;
  • adaptarea urbană rămâne însă inegală.

Provocarea actuală este găsirea unui echilibru între drepturile tuturor cetățenilor, reguli clare și o conviețuire armonioasă în spațiile publice.

Transport, călătorii și reguli noi pentru animalele de companie

Un alt pas important a fost integrarea treptată a animalelor în sistemul de transport. Din 2016, câinii și pisicile pot călători cu metroul din Buenos Aires, în condiții bine stabilite.

Mai recent, Rezoluția 2076/2025 a permis transportul animalelor și pe curse de lungă distanță, schimbând complet modul în care oamenii își planifică vacanțele.

Ca urmare:

  • turismul și industria ospitalității s-au adaptat;
  • au apărut mai multe opțiuni de cazare pet-friendly;
  • serviciile dedicate animalelor au cunoscut o creștere semnificativă.

Efectele pozitive ale Legii 27.330 după 10 ani

La un deceniu de la adoptare, efectele Legii 27.330 sunt clare:

  • a redus semnificativ abuzurile asociate curselor ilegale;
  • a crescut nivelul de conștientizare privind bunăstarea animalelor;
  • a stimulat politici publice și practici comerciale mai responsabile.

În plus, legea a consolidat o perspectivă ecologică, în care animalele sunt privite ca parte integrantă a mediului social.

  Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Freepik

