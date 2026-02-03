Argentina se numără astăzi printre țările cu una dintre cele mai puternice culturi pet-friendly din America Latină. Aproape 8 din 10 argentinieni trăiesc alături de animale de companie, iar acest lucru nu este deloc întâmplător. Un rol esențial l-a avut Legea 27.330, adoptată în urmă cu aproape un deceniu, care a schimbat radical modul în care societatea și statul se raportează la animalele domestice.

Legea 27.330 – momentul de cotitură pentru protecția animalelor

În 2026 se împlinesc 10 ani de la intrarea în vigoare a Legii 27.330, o reglementare care a marcat o ruptură clară față de practicile tolerate până atunci. Legea a interzis curse­le de câini pe întreg teritoriul Argentinei, o activitate asociată frecvent cu abuzul, exploatarea și abandonul animalelor.

Pentru prima dată, statul argentinian a introdus pedepse penale și amenzi clare pentru cei care încalcă drepturile animalelor, asumându-și o viziune integrată asupra bunăstării animalelor, în acord cu politicile de mediu și responsabilitatea socială, notează Noticias Ambientales.

Ce schimbări concrete a adus legea în practică

Legea nu s-a limitat doar la eliminarea unei activități violente. Mesajul transmis societății a fost unul ferm: animalele de companie nu sunt obiecte și nu pot fi exploatate în scopuri financiare.

În plus:

a fost consolidat rolul justiției și al autorităților locale în prevenirea abuzurilor;

au fost facilitate controale mai eficiente, sesizări și sancțiuni ;

s-a trecut treptat de la toleranță la o cultură a îngrijirii responsabile .

Astfel, protecția animalelor a devenit o responsabilitate comună, nu doar o inițiativă izolată.

Argentina, o țară tot mai pet-friendly

În paralel cu schimbările legislative, structura familiilor argentiniene s-a transformat rapid. Dacă în 2017 aproximativ 73% din populație avea animale de companie, în 2024 procentul a ajuns la 80%.

Pentru majoritatea argentinienilor, câinii și pisicile sunt membri ai familiei, nu simple animale. Acest lucru a influențat:

stilul de viață,

obiceiurile de consum,

cererile sociale și urbane.

Legea a venit exact într-un moment favorabil, consolidând o schimbare culturală deja în desfășurare.

Spațiile urbane și cultura pet-friendly

Una dintre cele mai vizibile consecințe ale acestei transformări este adaptarea orașelor. În Buenos Aires, încă din 2015, animalele de companie sunt acceptate la terasele barurilor și restaurantelor.

De-a lungul anilor:

tot mai multe localuri au devenit pet-friendly ;

cererea din partea publicului a crescut constant;

adaptarea urbană rămâne însă inegală.

Provocarea actuală este găsirea unui echilibru între drepturile tuturor cetățenilor, reguli clare și o conviețuire armonioasă în spațiile publice.

Transport, călătorii și reguli noi pentru animalele de companie

Un alt pas important a fost integrarea treptată a animalelor în sistemul de transport. Din 2016, câinii și pisicile pot călători cu metroul din Buenos Aires, în condiții bine stabilite.

Mai recent, Rezoluția 2076/2025 a permis transportul animalelor și pe curse de lungă distanță, schimbând complet modul în care oamenii își planifică vacanțele.

Ca urmare:

turismul și industria ospitalității s-au adaptat;

au apărut mai multe opțiuni de cazare pet-friendly ;

serviciile dedicate animalelor au cunoscut o creștere semnificativă.

Efectele pozitive ale Legii 27.330 după 10 ani

La un deceniu de la adoptare, efectele Legii 27.330 sunt clare:

a redus semnificativ abuzurile asociate curselor ilegale;

a crescut nivelul de conștientizare privind bunăstarea animalelor ;

a stimulat politici publice și practici comerciale mai responsabile.

În plus, legea a consolidat o perspectivă ecologică, în care animalele sunt privite ca parte integrantă a mediului social.