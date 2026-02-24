Lilibet, motanul „regal” care întâmpină oaspeții unui hotel de lux din Londra

La The Lanesborough Hotel, din Londra, Lilibet, motanul „regal” care întâmpină oaspeții, se poate lăuda cu o echipă mereu atentă la nevoile sale, dar și cu un cocktail delicios ce îi poartă numele și se află printre preferatele celor cazați în acest resort de lux.

La stabilimentul de lux din capitala Marii Britanii nu te întâmpină doar valeții cu covor roșu și flori proaspete la ușă, ci și Lilibet, un motan prețios care, dacă nu ar fi mascota hotelului, ar putea trece lejer drept pisica Familiei Regale.

Lilibet a sosit la Lanesborough în vara anului 2019 ca un puiuț de Siberian Forest Cat, o rasă cunoscută pentru blana pufoasă și temperament jucăuș. Ceea ce este cel mai bine este faptul că această rasă este considerată hipoalergenică, astfel că oaspeții hotelului care iubesc pisicile, dar sunt alergice la blana lor, ppt sta liniștiți.

De când a ajuns aici, Lilibet a devenit „pisica hotelului”, devenind un simbol al locației de cinci stele. Felina patrulează holurile ca un adevărat administrator, stă tolănită pe fotoliile confortabile și chiar întâmpină musafirii în momentul check-in-ului. De asemenea, își ia „La revedere” atunci când oaspeții pleacă, urându-le parcă să mai vină.

De menționat este faptul că Lilibet nu se plimbă prin hotel oricum, devenind practic emblema acestuia. Deseori motanul poartă un guler special cu insigna hotelului, arătând că, de fapt, ea conduce treburile acolo.

Are propria echipă, dar și un cocktail care îi poartă numele

Comportamentul regal și totuși responsabil și simpatic al felinei a devenit viral pe rețelele de socializare. Mai mult, pentru că Lilibet a devenit atât de celebră și îndrăgită pe internet, responsabilii hotelului Lanesborough i-au dedicat și un cocktail în The Withdrawing Room.

Și pentru că este atât de importantă pentru hotel, personalul se asigură că Lilibet are tot ce își dorește. Uneori motanul se răsfață, și are preferințe culinare mai aparte, dar care mereu îi sunt satisfăcute.

Astfel, cine dorește să aibă o experiență de neuitat în Londra, poate veni la Hotelul Lanesborough, unde cu siguranță o va întâlni pe Lilibet, gata să ofere cea mai ospitalieră ședere.

