Sărbătorile de iarnă se apropie, iar dulciurile tradiționale de Crăciun își fac apariția în magazine. În perioada în care prăjiturile și fursecurile sunt la tot pasul, apare întrebarea: ce pot mânca animalele, pentru a nu fi în pericol? Un ingredient des folosit în dulciurile de iarnă este scorțișoara.

Beneficiile scorțișoarei pentru câini

Scorțișoara conține polifenol, un antioxidant care reduce stresul oxidativ și a radicalilor liberi. Stresul oxidativ apare când este un dezechilibru între electronii produși și capacitatea organismlui de a-i neutraliza cu ajutorul antioxidanților. Potrivit marleybones, scorțișoara ajută la digestie și menține sănătatea dentară a câinelui. Acest ingredient reducere producția bacteriilor în gură, înlătură respirația urât mirositoare și păstrează gingiile sănătoase.

Riscuri și alergii

Înainte de a introduce scorțișoara în dieta câinelui, trebuie consultat un medic veterinar, deoarece câinele poate avea alergii. Câteva simptome ale uneai reacții alergice sunt: piele iritată; indigestie; mâncărimi excesive. Dacă scorțișoara este toxică pentru câini, atunci vor experimenta stări de vomă, scăderea glicemiei, iritarea stomacului sau gurii.

Dacă medicul veterinar consultă câinele și decide că nu are alergii, poate sugera și doza de scorțișoară potrivită. Moderația este mereu încurajată, deoarece o doză mică de scorțișoară este suficientă pentru orice cățel, indiferent de rasă sau talie. De evitat sunt gustările cu scorțișoară, mai ales sticks-urile pentru că se rup ușor și animalul se poate îneca cu ele sau să provoace blocaje digestive.

