ASPA, în colaborare cu ONG-ul suedez „Raise the Standards”, a amenajat un loc de joacă pentru cățeii din adăpostul din Mihăilești. Patrupezii au un loc unde să socializeze cu alți câini, să învețe trucuri și să își exerseze abilitățile.

Loc de joacă nou pentru câinii din adăpost

ASPA Mihăilești a primit materiale sub formă de donații pentru a construi țarcurile de cazare. Cu o capacitate care ajunge la 300 de câini, locul de joacă este un spațiu unde animalele se pot relaxa și socializa în siguranță. Țarcul este dotat cu obstacole care le testează agilitatea câinilor, le menține mintea activă și îi ajută să-și consume energia într-un mod sănătos.

Mișcarea reduce stresul atât la oameni, cât și la animale. Astfel, câinii au o șansă la o viață echilibrată, comportamente normale și o șansă la adopție mai mare. Aceste țarcuri de cazare și joacă reprezintă un loc ideal și pentru potențialii adoptatori să-și observe câinele într-un context social, alături de alți patrupezi. Așa își poate da seama dacă viitorul membru al familiei este sociabil, îi place să se joace cu ceilalți căței sau este introvertit și preferă să observe de pe margine interacțiunile din jurul său.

Organizația suedeză „Raise the standards” a promovat recent pe rețelele sociale întâlnirea din Parlamentul României care a avut loc luni, 24 noiembrie, pentru a discuta despre problema eutanasierilor în masă. ONG-ul din Suedia colaborează strâns cu asociații din România, pentru bunăstarea animalelor.

