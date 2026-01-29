Localitatea Alunu, dată în judecată după decizia capturării câinilor fără stăpân. Animalele prinse, ucise în „lagărul” de la Uzunu (VIDEO)

Localitatea Alunu, din Râmnicu Vâlcea, a fost dată în judecată de Asociația pentru Protecția Animalelor Lupița, după semnarea unui contract de capturare a câinilor fără stăpân. Animalele, odată prinse, sunt duse la adăpostul Uzunu din Giurgiu, unde sunt ucise.

Localitatea Alunu, dată în judecată după decizia capturării câinilor fără stăpân

Potrivit unei postări pe Facebook a Asociației, primarul comunei Alunu, a semnat un contract „netransparent, cu numeroase informații lipsă și care, în realitate, prevede capturarea și uciderea câinilor fără stăpân, nu protecția și gestionarea lor conform legii.

Această abordare contravine principiilor legale privind bunăstarea animalelor și obligațiilor autorităților locale prevăzute de OUG nr. 155/2001. Biroul pentru Protecția Animalelor Vâlcea a confirmat deja neregulile și a sancționat contravențional UAT Alunu pentru nerespectarea art. 14 alin. (1) lit. c) din OUG 155/2001, fapt ce atestă oficial încălcarea legislației”.

Animalele prinse, ucise în lagărul din Giurgiu

În acest context, Asociația a chemat în judecată UAT Alunu, solicitând anularea contractului de capturare a câinilor fără stăpân.

„Având în vedere caracterul urgent al situației și riscul continuării capturărilor până la soluționarea definitivă a cauzei, mâine vom depune și o cerere de ordonanță președințială, prin care vom solicita suspendarea efectelor contractului, respectiv oprirea imediată a activităților desfășurate în baza acestuia, până la pronunțarea hotărârii finale.

Demersul nostru urmărește exclusiv: respectarea legii, transparență în gestionarea serviciului public, protecția animalelor împotriva intervențiilor nelegale ale administrației locale”, se arată în postarea Asociației pentru Protecția Animalelor Lupița pe pagina sa de Facebook.

