Protecția Animalelor CJ Ilfov organizează un maraton de sterilizări și microcipări gratuite, atât pentru câini, cât și pentru pisici, în următoarea perioadă. În paralel, vor avea loc astfel de proceduri și în București.

Autoritățile din domeniul protecției animalelor au transmis că, pe 1 aprilie, va avea loc un maraton de sterilizări și microcipări gratuite pentru câini și pisici în trei localități importante din Ilfov: Găneasa, Ciorogârla și Berceni.

„Când ? Pe 1 APRILIE și nu, nu e păcăleală ! E o necesitate și o oportunitate pe care o oferim gratuit pentru animalele dumneavoastră. De ce un maraton de sterilizări? 4 aprilie este Ziua Internațională a Animalelor fără Stăpân, o zi în care vrem să conștientizăm cu toții că locul animalelor nu e pe străzi, ci in familii, iar sterilizarea este singura metodă umană și eficientă pentru a opri înmulțirea necontrolată și pentru a preveni abandonul”, se arată în postarea de pe Facebook a Protecției Animalelor Ilfov.

Și ASPA anunță o campanie de sterilizare și microcipare gratuită pentru câinii de rasă comună. Astfel de acțiuni au loc săptămânal, astfel că proprietarii interesați se pot programa din timp.

„Nu așteptați controlul, fiți responsabili, sunați pentru programare! Sancțiunile pentru nerespectarea legii sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei”, este mesajul care însoțește postarea de pe pagina de Facebook ASPA București prin care procedurile sunt anunțate.

