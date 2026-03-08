„ASPA IVETS denunță manipularea opiniei publice, informațiile trunchiate și presiunile exercitate asupra activității Asociației

1. Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS – ASPA IVETS formulează prezentul punct de vedere public ca reacție la informațiile apărute în spațiul public.

2. ASPA IVETS este o Asociație alcătuită din 54 de membri unități administrative teritoriale, de pe raza a 14 județe. Prin această modalitate de colaborare, UAT-urile își împart cheltuielile pentru gestionarea tuturor animalelor aflate pe domeniul public, nu doar a câinilor. Adăpostul, medicii veterinari, tehnicienii, îngrijitorii deservesc animale din toate cele 54 UAT-uri. Aceasta este o modalitate eficientă de alocare a resurselor către problema câinilor fără stăpân, întrucât în loc de construcția a 54 de adăposturi și angajarea a cel puțin 162 de persoane (minim 3 persoane, în total, pentru fiecare UAT), această Asociație deservește, cu costuri minime, toate UAT-urile membre.

Mărci înregistrate și proiecte operaționale

3. ASPA IVETS este marcă înregistrată la OSIM, iar SMAV România – Serviciul Medical de Ambulanță Veterinară – este marcă înregistrată la EUIPO, reprezentând un proiect operațional destinat intervențiilor veterinare de urgență și gestionării situațiilor care implică animale aflate în dificultate.

Situația infrastructurii pentru câinii fără stăpân

4. Situația reală a infrastructurii naționale pentru gestionarea câinilor fără stăpân:

5. Potrivit datelor oficiale publicate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pe platforma www.registru-caini.ro, actualizate în martie 2026, la nivel național există 109 adăposturi publice și 91 de adăposturi private, cu o capacitate totală teoretică de 69.385 de locuri. În același timp, estimările oficiale ANSVSA indică un necesar anual de aproximativ 75.000 de câini fără stăpân ce trebuie capturați, ceea ce evidențiază încă de la început un deficit structural de locuri.

6. În realitate, deficitul este și mai mare, deoarece din capacitatea raportată 5.800 de locuri figurează ca suspendate sau închise, ceea ce înseamnă că numărul locurilor efectiv funcționale este semnificativ mai mic decât capacitatea teoretică.

7. Mai mult, nu există nicio garanție juridică sau administrativă că toate locurile declarate în adăposturile private sunt disponibile pentru autoritățile locale, în condițiile în care o parte dintre acestea funcționează independent, fără relații juridice cu unitățile administrativ-teritoriale, iar altele au activitatea suspendată sau limitată.

Clarificări privind informațiile apărute în presă

8. Datele oficiale arată, de asemenea, că din totalul de 3.187 de consilii locale din România, doar 109 servicii publice cu adăposturi funcționale au fost înființate conform legislației în vigoare, ceea ce reprezintă aproximativ 3,4% din totalul autorităților deliberative locale, la 25 de ani de la adoptarea legislației. Această realitate confirmă că infrastructura națională de gestionare a câinilor fără stăpân este insuficient dezvoltată și subdimensionată față de necesarul oficial.

9. Revenind la situația Asociației, materialele apărute în spațiul public nu reflectă în mod obiectiv realitatea juridică, administrativă și operațională a ASPA IVETS. Dimpotrivă, acestea au fost construite prin omisiunea unor informații publice esențiale, prin ignorarea documentelor oficiale verificabile și prin lipsa solicitării reale a unui punct de vedere complet din partea reprezentantului legal al Asociației, toate pe un fond emoțional indus.

Statutul juridic al asociației

10. Se impune, astfel, clarificarea naturii juridice a ASPA IVETS. Asociația nu este proprietatea unei persoane fizice. ASPA IVETS este o structură asociativă ai cărei membri sunt unități administrativ-teritoriale din România – comune și orașe – care au ales această formă de organizare pentru gestionarea problemelor legate de animale. Membrii Asociației au puteri depline de decizie, iar funcțiile din conducerea Asociației sunt exercitate în baza mandatului acordat de aceștia. Asociația va exista și va funcționa indiferent de persoana care exercită, la un moment dat, o funcție de conducere.

11. De asemenea, este important de precizat că domnul dr. Istrate Valentin nu este și nu a fost niciodată membru al organelor de conducere ale ASPA IVETS și nu a avut calitatea de fondator al acesteia.

12. Legalitatea modelului asociativ în baza căruia funcționează ASPA IVETS a fost confirmată inclusiv pe cale judiciară, instanțele stabilind că legislația permite inclusiv parteneriate între consiliile locale și asociațiile care dețin adăposturi private, precum și aderarea unităților administrativ-teritoriale la asociații de profil pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Există multiple hotărâri judecătorești definitive favorabile Asociației, relevante pentru activitatea acesteia și pentru legalitatea modelului în care funcționează.

Activități și intervenții veterinare

13. În limitele autorizațiilor sanitar-veterinare deținute, ASPA IVETS intervine și în situații care implică alte specii de animale. De-a lungul timpului, Asociația a sprijinit gestionarea unor cazuri privind bovine, cabaline, animale sălbatice și alte animale aflate în dificultate. Numeroase apeluri 112 referitoare la animale sunt redirecționate către asociație, intervențiile fiind realizate inclusiv prin personal voluntar.

14. ASPA IVETS funcționează în incinta fostului adăpost Dogtown, infrastructură care, la momentul inaugurării, a fost promovată public de către Primăria Municipiului București, drept un adăpost modern și operațional. Infrastructura este, în esență, aceeași.

15. Este cel puțin revelator faptul că bugetul total al Asociației ASPA IVETS a fost, pentru o perioadă de aproximativ 8 ani de activitate, de doar două ori mai mare decât bugetul ASPA BUCUREȘTI pentru 1 (unul) an, în condițiile în care această sumă nu a acoperit doar raza teritorială a unui UAT, ci a unui număr semnificativ de până la 52 de UAT-uri (!) și nu a acoperit exclusiv gestionarea câinilor fără stăpân, ci un ansamblu complex de cheltuieli și obligații, incluzând personal, impozite, autovehicule, chirii, întreținere, hrană, servicii veterinare, intervenții și îngrijire nu doar pentru câini, ci și pentru alte specii de animale, inclusiv animale de rentă.

16. Menționăm, de asemenea, că în cadrul Adunării Generale a Asociaților, membrii au votat, printre altele, direcția de dezvoltare orientată către digitalizare, creșterea transparenței activității Asociației, precum și extinderea programului „Indexul Animalelor”, iar în prezent se lucrează efectiv la implementarea acestor măsuri.

Proiectul „Indexul Animalelor”

17. În acest context, ASPA IVETS continuă dezvoltarea proiectului „Indexul Animalelor”, proiect destinat membrilor Asociației, care presupune identificarea prin microcipare și înregistrare a câinilor din gospodării, precum și derularea programelor de sterilizare a câinilor cu stăpân, urmate de microciparea și înregistrarea acestora. Proiectul urmărește prevenirea abandonului, creșterea trasabilității animalelor și sprijinirea unităților administrativ-teritoriale membre în aplicarea unor măsuri reale și eficiente de control și prevenție.

18. Proiectul „Indexul Animalelor” reprezintă continuarea unui program pilot început în anul 2020 pe raza uneia din unitățile administrativ-teritoriale membre.

Situația adăpostului și explicațiile privind imaginile apărute pe internet

19. Totodată, animalele aflate în evidența și în grija Asociației vor fi date spre adopție sau plasate exclusiv în condițiile legii, respectiv către adoptatori care îndeplinesc cerințele legale sau în adăposturi autorizate, în concordanță cu jurisprudența favorabilă Asociației și cu principiile de legalitate și trasabilitate pe care ASPA IVETS le susține constant.

20. Asigurăm opinia publică și autoritățile competente că animalele aflate în grija adăpostului autorizat al Asociației sunt îngrijite în conformitate cu prevederile legale. Acestea beneficiază de hrană, apă, spații de cazare care depășesc condițiile minime prevăzute de legislația sanitar-veterinară, precum și de îngrijirea și monitorizarea necesare. Curățenia și igienizarea spațiilor sunt asigurate constant, iar animalele sunt hrănite și adăpate în mod regulat.

Situația măsurilor dispuse de autorități

21. ASPA IVETS a fost supusă de-a lungul timpului unui număr foarte mare de controale efectuate de diferite instituții ale statului, fără ca activitatea sa să fie suspendată anterior, iar acolo unde au fost dispuse măsuri, inclusiv sancțiuni contravenționale, acestea au fost contestate în condițiile legii, majoritatea fiind anulate definitiv de instanțele de judecată.

22. ASPA IVETS a respectat și respectă cadrul legal aplicabil, iar acest lucru a fost confirmat inclusiv de instanțele de judecată, prin multiple hotărâri definitive favorabile Asociației. În egală măsură, ASPA IVETS va respecta orice modificări legislative care vor interveni în viitor, în măsura în care acestea vor fi adoptate și vor intra în vigoare, așa cum a respectat și până în prezent cadrul normativ aplicabil.

23. Precizăm fără echivoc că ASPA IVETS nu are contracte de prestări servicii cu primăriile, astfel cum în mod greșit s-a afirmat în spațiul public. Asociația funcționează în cadrul raporturilor juridice specifice structurii sale asociative, iar nu în baza unor pretinse contracte comerciale prezentate în mod eronat opiniei publice. De asemenea, este neadevărată afirmația potrivit căreia Asociația ar fi încheiat un contract cu Primăria Mizil. Un asemenea contract nu există.

24. Cu privire la investigația Snoop, menționăm că publicația Snoop a transmis Asociației un e-mail prin care solicita un punct de vedere abia la data de 18.02.2026, deși articolul fusese deja publicat de aceasta la data de 16.02.2026. Până la momentul publicării materialului, reprezentantul legal al Asociației, dr. Florentina Istrate, nu a fost contactat în prealabil pentru a i se solicita poziția oficială. În aceste condiții, este evident că dreptul la replică nu a fost solicitat în mod real înaintea publicării, ci doar formal, ulterior difuzării informațiilor false în spațiul public.

25. Până la data prezentei, niciun trust de presă care a preluat aceste informații nu a solicitat poziția oficială a Asociației, deși afirmațiile eronate au fost propagate inclusiv de canale de știri cu audiență națională.

26. În lipsa verificărilor elementare și a consultării documentelor publice disponibile, materialele publicate nu pot fi considerate rezultatul unei investigații obiective, ci apar ca un demers construit de o manieră aptă să manipuleze percepția publică și să inducă în eroare opinia publică.

27. De altfel, în toate articolele de presă se omite în mod constant faptul că ASPA IVETS nu gestionează exclusiv problematica câinilor fără stăpân. Asociația desfășoară proiecte de prevenție și colaborează cu medici veterinari de pe teritoriul României pentru programe de sterilizare și identificare a câinilor și pisicilor cu stăpân pentru primăriile membre.

28. În ceea ce privește asocierea publică dintre ASPA IVETS și cazul Vetmedan – Suraia, aceasta este complet nefondată. ASPA IVETS este chiar entitatea care a contestat în instanță contractul încheiat între Vetmedan SRL și Primăria Corbu. Instanța a admis acțiunea, iar în prezent Vetmedan SRL și Primăria Corbu se află în procedură de executare silită pentru recuperarea cheltuielilor de judecată În aceste condiții, orice încercare de a asocia ASPA IVETS sau reprezentanții săi cu „cazul Suraia” este lipsită de orice fundament factual sau juridic.

29. Menționăm că, în dimineața perchezițiilor, accesul în adăpost a fost solicitat telefonic, iar acesta a fost acordat imediat, ceea ce confirmă încă o dată disponibilitatea deplină a Asociației de a coopera cu autoritățile și lipsa oricărei intenții de obstrucționare a actului de control.

30. Menționăm, totodată, că în incinta proprietății există o zonă distinctă, situată în vecinătatea adăpostului, reprezentată de așa-numitele padocuri de vară, unde sunt cazați câini cu stăpân, respectiv câini adoptați de la Asociație de către persoane fizice. Spațiul a fost pus la dispoziția acestora cu titlu gratuit, în scopul salvării acelor animale, sub promisiunea proprietarilor că le vor găsi adoptatori finali. Unele dintre aceste animale se află în adopție la distanță, iar altele au fost aduse chiar de proprietari pentru o perioadă temporară. Aceste persoane și-au asumat în mod expres obligația de a asigura îngrijirea animalelor aflate în proprietatea lor și cazate în acel spațiu până la preluarea lor definitivă. În numeroase cazuri, aceste persoane nu au mai revenit pentru preluarea animalelor, astfel că, în fapt, acești câini au fost abandonați în incintă de propriii adoptatori, iar Asociația a fost nevoită să asigure în continuare hrănirea și îngrijirea acestora, așa cum a făcut și până în prezent.

31. Deși în noaptea de vineri, 06.03.2026, a fost emis ordinul de plasare în adăpost al acestor animale, până în prezent nu au fost identificate soluții concrete pentru preluarea lor și nici nu ni s-a permis mutarea acestora în adăpostul Asociației. Cu toate acestea, animalele au fost hrănite, adăpate, iar spațiul a fost igienizat în măsura în care acest lucru a fost posibil, având în vedere condițiile meteorologice.

32. Totodată, situația existentă în zona padocurilor de vară este cauzată de condițiile meteorologice severe din ultima perioadă, respectiv de ninsorile abundente urmate de topirea acestora, care au determinat acumularea apei în anumite zone ale padocurilor. În incintă se află deja depozitate materialele necesare remedierii situației.

33. În ceea ce privește măsurile DSV Giurgiu, menționăm că ordonanța privind suspendarea activității nu ne-a fost comunicată oficial până la acest moment și este inacceptabil că am luat la cunoștință de o potențială variantă a acesteia (nu știm dacă este cea oficială) de pe pagini de Facebook ale unor entități private. Acest comportament al autorităților le decredibilizează instituția și contravine legii. După comunicarea acesteia, Asociația își va exercita dreptul legal de a o contesta, precum și de a contesta orice alte măsuri pentru care legea prevede căi de atac. ASPA IVETS va face toate demersurile legale necesare pentru clarificarea completă a situației.

34. Cu privire la pozițiile exprimate de anumite organizații și la inițiativele de modificare a legislației, menționăm că în Parlamentul României sunt depuse proiecte legislative cu impact direct asupra regimului juridic al gestionării câinilor fără stăpân. Din conținutul acestora rezultă intenția de a impune un mecanism prin care câinii să fie capturați, sterilizați, identificați prin microcipare, înregistrați în RECS pe numele primăriei care suportă costurile și apoi returnați pe domeniul public. În realitate, o asemenea formulă nu rezolvă problema abandonului, ci creează o situație artificială în care câinii ar deveni formal proprietatea autorităților locale, pentru ca ulterior să fie lăsați pe domeniul public sub aparența unei protecții juridice. Să nu uităm că oameni au fost mâncați de vii de câini aflați pe străzi (cazul Ionuț, cazul femeii care alerga pe malul Lacului Morii și altele pe care, poate au rămas în anonimat), precum și agresați iremediabil, acesta fiind contextul în care legiuitorul a stabilit regimul juridic al câinilor fără stăpân prin OUG nr. 155/2001 și normele de punere în aplicare.

35. Până la data prezentei, nici dr. Istrate Valentin și nici dr. Istrate Florentina nu au fost nici măcar trimiși în judecată pentru vreo faptă penală, cu atât mai puțin condamnați, neexistând nicio mențiune de această natură în cazierul judiciar al acestora.

36. Menționăm că, de-a lungul timpului, au existat numeroase sesizări și plângeri formulate împotriva reprezentanților Asociației sau a activității acesteia, vizând diverse pretinse infracțiuni de natură penală. Printre acestea s-au numărat acuzații privind evaziune fiscală, spălare a banilor, abuz în serviciu, uciderea cu intenție a animalelor fără drept, precum și alte presupuse fapte similare invocate în mod repetat în spațiul public. În urma verificărilor efectuate de organele de urmărire penală, au fost dispuse în mod repetat soluții de clasare. Există, astfel, multiple ordonanțe de clasare emise de autoritățile competente. Ne rezervăm dreptul de a face cunoscute aceste documente instituțiilor abilitate și, după finalizarea anchetelor, opiniei publice, ori de câte ori va fi necesar pentru clarificarea situației.

37. Totodată, ASPA IVETS condamnă ferm modalitatea în care au fost exercitate recent presiuni publice și instituționale asupra activității Asociației, precum și asocierea președintelui ANSVSA cu persoane și organizații care se prezintă public drept protectori ai animalelor, se susțin din donațiile unor oameni de bună-credință, însă cu privire la care există serioase semne de întrebare privind respectarea cadrului legal aplicabil în materia deținerii animalelor, a autorizațiilor sanitar-veterinare, a trasabilității animalelor și a transparenței veniturilor obținute.

38. Ne delimităm ferm și declarațiile publice prin care președintele ANSVSA formulează aprecieri incompatibile cu respectul datorat profesiei de medic veterinar și alege să se asocieze public ori să valideze persoane și organizații care nu dețin autorizații sanitar-veterinare, în detrimentul profesiei, al deontologiei medical-veterinare și al rigorii legale. Validarea publică a unor astfel de practici reprezintă o atingere adusă profesiei de medic veterinar, deontologiei profesionale și cadrului legal sanitar-veterinar.

39. Este deosebit de grav faptul că președintele ANSVSA s-a exprimat public în sensul că activitatea ASPA IVETS nu ar mai putea fi autorizată. O asemenea afirmație contravine cadrului legal aplicabil, care permite solicitarea reluării activității, și reprezintă o antepronunțare asupra unei situații care beneficiază de prezumția de nevinovăție. Considerăm că astfel de declarații sunt incompatibile atât cu deontologia profesiei de medic veterinar, cât și cu obligațiile de imparțialitate și rezervă impuse de exercitarea unei funcții publice la nivelul conducerii ANSVSA. Astfel de poziții publice aduc atingere atât deontologiei profesiei de medic veterinar, cât și prestigiului și neutralității instituției pe care o conduce.

40. În contextul protestului organizat la data de 22.02.2026, reprezentantul unei organizații, Kola Kariola, a fost filmat afirmând că „trebuie să cedeze ăsta de la ANSVSA și va ceda până duminică”. În aceste condiții, nu poate fi ignorată coincidența dintre aceste declarații publice și pozițiile exprimate ulterior de președintele ANSVSA, inclusiv afirmațiile potrivit cărora activitatea ASPA IVETS nu va putea fi reluată decât după finalizarea anchetei penale. O astfel de poziție ridică serioase semne de întrebare cu privire la presiunile publice exercitate asupra deciziilor administrative și este incompatibilă cu principiile de imparțialitate, prezumția de nevinovăție și deontologia profesiei de medic veterinar, precum și cu obligațiile de rezervă și neutralitate ale unei funcții publice.

41. În egală măsură, considerăm inacceptabil ca, sub efectul unor asemenea presiuni, să fie lansate judecăți publice care afectează dreptul la apărare, prezumția de nevinovăție și demnitatea profesională a medicilor veterinari implicați. Acreditarea în spațiul public a ideii că vinovăția ar fi deja stabilită, înaintea finalizării oricărei anchete și în afara unui cadru procedural legal, reprezintă o gravă abatere de la principiile statului de drept și o atingere serioasă adusă profesiei de medic veterinar.

42. În concluzie, ne vom exercita pe deplin dreptul la apărare, deoarece acesta este un drept garantat de lege și nu o favoare acordată de cineva.

43. ASPA IVETS își desfășoară activitatea în interesul unităților administrativ-teritoriale membre și al comunităților pe care acestea le reprezintă și va continua să își apere reputația, activitatea și drepturile legale prin toate mijloacele prevăzute de lege. În final, adresăm rugămintea presei să preia informațiile din acest Comunicat, pentru respectarea dreptului la replică!”